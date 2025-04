Az óracsoda még ma is működik: megnéztük a tornyot, amely még Einsteint is megihlette

Bern városának egyik legismertebb szimbóluma a Zytglogge, amely a helyi német nyelvjárás szerint „időharangot” jelent, utalva arra, hogy a torony órája és harangja évszázadokon át a közösségi időjelzést szolgálta.

A Zytglogge egyszerre őrtorony, városi óratorony és emlékmű, amelyet hosszú története során börtönként is használtak.

Lenyűgöző csillagászati óraszerkezetének és mozgó bábfiguráinak köszönhetően ma a város egyik fő látványossága, amely az UNESCO Világörökségi listáján szereplő berni óváros ékköve.

Több mint 800 éves történelem

A Zytglogge eredetileg a berni nyugati városkapu tornyaként épült a 13. század elején. Kezdetben viszonylag alacsony, nagyjából 16 méteres volt, ám ahogy a város terjeszkedett, a városfalakat kijjebb tolták. Így a Zytglogge 1270 körül már a belső védelmi vonalba került, ezért 7 méterrel megemelték a tornyot, hogy a környező házak fölé magasodjon. A 14. század közepén a város tovább terjeszkedett nyugat felé, újabb kaputorony (a mára elpusztult Christoffelturm) épült, így a Zytglogge már harmadvonalbeli erőddé vált. Ekkor, 1344–1346 táján, a tornyot egy időre női börtönné alakították. Itt raboskodtak az egyházi személyekkel tiltott viszonyt folytató nők, akiket a források szerint gúnyosan „papszeretőknek” neveztek. Ugyanekkor kapta meg a torony az első magastetőjét is.

1405-ben hatalmas tűzvész pusztított Bernben, amelynek a Zytglogge is áldozatául esett.

A belseje kiégett, és súlyos szerkezeti károkat szenvedett. A katasztrófa után a torony újjáépítése során már új funkciót kapott, a védműből valódi óratorony lett. Az addigi börtöncellákat kiürítették, és a 15. század elején a kapuív fölé beépítették az első óraszerkezetet, amely már egy egyszerű asztronómiai óralappal és harangjátékkal is rendelkezett. Ugyanekkor került a torony tetejére az 1405-ben öntött órásharang, amely a mai napig minden órában megszólal. Ezen fejlesztések nyomán kezdték a tornyot Zytglogge néven emlegetni.

A 15. század végén tovább gyarapodott a Zytglogge díszítése és műszaki felszereltsége is. A Burgundi Reneszánsz divatnak megfelelően az építmény saroktornyocskákat, címeres domborműveket és új lépcsőtornyot kapott. Ekkoriban Kaspar Brunner órásmester teljesen átépítette az óraszerkezetet is, és létrehozta azt a robusztus, súlyhajtásos gépezetet, amely a torony mechanikus figuráit a mai napig mozgatja. A kapu boltívét is megerősítették, hogy elbírja a nehéz óragépet. A torony külső megjelenése a 17–18. században nyerte el mai formáját.