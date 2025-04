Óriási problémát okoz a túlturizmus ezen a közkedvelt nyaralóhelyen

A több millió turistát fogadó ország vízkészletei már most is komoly nyomás alatt állnak a számos látogató miatt, ami jelentős terhet ró a csökkenő vízkészletekre. Mind a 108 gát vízszintje aggasztóan alacsony, miután Ciprus az elmúlt évtized második legszárazabb téli időszakán van túl, és az országos vízhálózat is küzd a fokozódó kereslet és a csökkenő hatékonyság miatt, amit a szivárgások is súlyosbítanak – számolt be Euronews.

Fotó: Unplash

Maria Panayiotou, Ciprus mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztere elmondta, hogy a kormány 3 millió eurós támogatást biztosít a szállodáknak a deszalinációs üzemek felépítéséhez a következő két évben. Ezen kívül olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek megkönnyítik és felgyorsítják a kulcsfontosságú ágazatok, például a mezőgazdaság és a turizmus számára a kisebb deszalinációs üzemek építését.

Ciprus további 8 millió eurót költ a csövek infrastruktúrájának felújítására, hogy csökkentse a vízszivárgásokat és veszteségeket, amelyek a becslések szerint akár 40 százalékot is elérhetnek

– tette hozzá Panayiotou. A kormány intézkedései a deszalinált víz iránti egyre növekvő ciprusi függőséget célozzák. Októberre négy új mobil deszalinációs üzem kezdheti meg működését, amelyek naponta 30 000 köbméter ivóvizet fognak előállítani.

Ciprus már most is üzemeltet négy állandó deszalinációs üzemet, mindegyik napi 235 000 köbméter friss vizet termel. Az ötödik üzem jelenleg nem üzemel a korábbi tűzeset miatt.

Panayiotou decemberben azt mondta, hogy több deszalinációs üzemre van szükség ahhoz, hogy a napi friss víz termelését a következő évtizedben négyszeresére növeljék. Ciprus továbbra is az átfogó gáthálózatra támaszkodik, amelynek összkapacitása 330 millió köbméter.

A miniszter szerint Ciprus több gáttal rendelkezik a lakosságához viszonyítva, mint bárminemű más európai ország.

A gátrendszerek jelenlegi kapacitása mindössze 24,6 százalék, szemben a 2024-es 47,2 százalékkal – derül ki a hivatalos adatokból.