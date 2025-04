Ketyegő remekművek és Genf csokoládé-nagyágyúi – hasznos tippek egy filmvászonra illő városhoz

Én is épp ezért kaptam kedvet hozzá, hogy közelebbről is megismerjem a várost. Tekintve a Budapest és Genf közötti közel 1000 kilométeres távolságot, a repülést választottam. Sikerült is kifognom egy közvetlen járatot, ami kevesebb mint két óra volt​ – mindezt egy drágább vonatjegy áráért megkaphatjuk, ha időben foglalunk egy fapados légitársaságnál. Alternatív megoldásként vonattal is lehet utazni – romantikus, bár hosszadalmas vállalkozás.

A leggyorsabb vonatok Ausztrián vagy Svájcon át 13,5–15 óra alatt teszik meg az utat, átszállásokkal​.

Genfbe érkezve rögtön feltűnt a nemzetközi légkör. Az utcákon főleg francia szavakat hallottam, de angol, német, olasz szavak is megütötték a fülem – nem is csoda egy olyan városban, ahol az ENSZ és számtalan globális szervezet székel. A tavaszi Genf egyszerre pezsgő és nyugodt – virágágyások pompáznak, a tó vize szikrázik, és az ember érzi a nyugodt jómódot a levegőben. A város kompakt méretű (nagyjából 200 000 lakos), és gyalog is könnyen bejárható, de én először egy kényelmesebb szemszögből indultam neki a felfedezésének.

Forrás: Geneva Tourism & Conventions Foundation



Nyomásbiztosító szelepből látványosság

Befizettem egy városnézésre a Welo nevű helyi cégnél, akik elektromos riksákkal és tuktukokkal tartanak túrákat. Reggel egy mosolygós idegenvezető vett fel a mentazöld színű elektromos tuktukjával – ami tulajdonképpen egy háromkerekű, fedett kerékpáros taxi.

Az első megállónk Genf leghíresebb jelképe, a Jet d’Eau szökőkút volt, ami hirtelen tárult elénk, ahogy befordultunk a part mentén.

Ez a hatalmas vízsugár 140 méter magasan tör a levegőbe a tóból​, és a szélirány változásával a turisták is néha kapnak egy kis vízpermetet az arcukra. A szökőkút eredetileg 1886-ban a városi vízművek nyomásbiztosító szelepeként működött, majd 1891-ben szökőkúttá alakították​. Ma Genf büszkesége – a város hivatalos jelképének számít. Mindenfelé láttam, akármerre jártunk, a kékeszöld tó tükrében vagy a levegőben mindig ott magasodott​.