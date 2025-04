Nindzsákat vetnek be a turisták ellen egy japán városban

Nindzsákat vetnek be a festői japán városban, Otaru-ban, hogy az alapvető viselkedési és közlekedési szabályok betartására bírják rá a külföldi turistákat. Bár a nindzsák egyelőre csak figyelemfelhívó plakátokon jelennek meg, az akciónak így is nagy jelentősége van annak tükrében, hogy korábban a Fudzsit fényképező turistákat is erőteljes módon kellett jobb belátásra bírni.

Olykor nem egyszerűen illetlenül, hanem sértő módon viselkedik a külföldi turisták egy része a japán Otaru városában, mely Hokkaidó prefektúra egyik felkapott turisztikai célpontja, számos történelmi látnivalóval, hangulatos utcákkal, képeslapokra való megjelenéssel. A látogatók egy része azonban meglehetősen felelőtlenül, és zavaróan viselkedik. Többen közülük forgalmas utak közepén állnak meg, hogy a számukra legtetszetősebb képet adó helyről készíthessék el fotóikat, de arra is volt példa, hogy magántulajdonú ingatlanok területére léptek be képek készítése miatt. Ebből lett elege egy helyi civil szervezetnek, mely elhatározta, hogy megleckézteti a viselkedni nem tudó látogatókat. Az Otaru Next 100 főként fiatalokból álló csoportjai figyelemfelhívó plakátkampányt indítottak, melyek fő motívumai az egykor rettegett árnyékharcosok, a bérgyilkosként működő nindzsák állnak (pontosabban most az azoknak öltöző helyi fiatalok). A szervezetnél abban bíznak, hogy a nindzsák látványa – még ha csak a plakátokon is – elég figyelemfelkeltő ahhoz, hogy a külföldiek betartsák az alapvető viselkedési szabályokat. Mint a csoport egyik tagja elmondta: szerinte valójában csak arról van szó, hogy a külföldiek nem ismerik a viselkedési szabályokat, ezért nem is szándékos, hogy figyelmen kívül hagyják azokat. Plakátjaikkal viszont ebben segítenék a látogatókat úgy, hogy közben ne fosszák meg őket a városnézés élményétől. Mint a Japan Today megjegyzi, bár a plakátok szövegeinek angol nyelvű fordításába csúszott néhol hiba, az üzenet átadására így is alkalmasak. Nem Otaru városa az egyetlen hely Japánban, melynek meggyűlik a baja turistákkal. Miként megírtuk, egy másik településen hosszú küzdelmet kellett folytatni azokkal a látogatókkal, akik nem tudtak viselkedni, miközben a Fudzsi-hegyet fényképezték. Máshol szintén a hegy miatt leptek el a turisták egy addig jelentéktelen felüljárót. Az alábbi videóban megtekintheti, hogyan készítették el a nindzsás plakátokhoz a felvételeket: Cikkünk címlapi képe illusztráció / forrás: Unsplash

