Három kontinenst is átbiciklizett egy nagymama

Li Dongju mivel csak a mandarint beszéli, fordítószoftverek segítségével kommunikált a helyiekkel. Mivel szűkös költségvetéssel rendelkezik, így aludt már parkokban, benzinkutakon, sőt temetőkben is és gyakran szállásolják el olyan jószándékú emberek akikkel útközben találkozik - számolt be a New York Post. Dongju 2013-ban kezdett el utazni, miután elvált és depresszióba esett. Elmondása szerint a kerékpározás előtt erősen másokra támaszkodott, és úgy érezte magát, mint egy béka a kútban. „Most már egy vad farkas vagyok – szabad, bátor és független” – tette hozzá.

Egy napon egy kerékpáros csoport elhaladt mellette, ami irigységet váltott ki belőle, és arra inspirálta, hogy ő is ezt tegye. Fia ekkor vett neki egy összecsukható hegyikerékpárt. Az első hosszú túrája Tibetbe vezetett volna, de csupán 23,50 dollárja (nagyjából 8700 ft) volt .

Miután 2002-ben elbocsátották a textilgyárból, azóta Dongju a nyugdíjából él, ami havi 414 dollár (kb 153 ezer).

Egy évig takarítóként dolgozott, és annyit spórolt, hogy elindulhatott Délkelet-Ázsiába két tapasztalt kerékpáros társával, akiket online ismert meg. Az utazásuk egy hét után azonban bonyodalmakba ütközött, amikor Dongju eltévedt Vietnámban. Szerencsére talált egy helyi kerékpárost, aki beszélte a mandarint, és biztonságosan hazajutott.

Nem hagyta magát eltántorítani a kalandoktól, és újabb utat tervezett, amely során 20 kínai városon tekert keresztül puli kutyájával, Xilivel, aki 2023-ban elpusztult. Utazásai során több alkalommal is megállt, hogy takarítói munkákat vállaljon szállodákban és fürdőkben, így keresve pénzt a további kalandjaihoz.

Két évvel később visszatért Délkelet-Ázsiába, most már két idős kerékpáros barátjával. Három hét után ők hazamentek, így Dongju egyedül folytatta 70 napos túráját Vietnámból, Kambodzsán, Thaiföldön és Mianmaron át.

Dongju emellett bringázott hat európai országban is, valamint Ausztráliában és Új-Zélandon is.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a fiatalos nagymama már most is az új kalandokra készül. A következő túrája Kazahsztánból az Egyesült Arab Emírségekbe vezet majd.