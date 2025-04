Európa rejtett gyöngyszemei egy kis tavaszi kikapcsolódásra

Ha úgy érzi, most a nagyvárosok helyett kevésbé ismert helyre vonulna el, akkor idén tavasszal válogasson Európa kevésbé ismert, de annál hangulatosabb városai közül! Ezek az úti célok nemcsak olcsóbbak, de a tömeg helyett nyugalmat kínálnak – írta a Mirror.

Lucca, Olaszország

A toszkán dombok közt megbújó Lucca olyan, mintha egy mesekönyvből lépett volna elő. A várost középkori falak ölelik, amelyeken ma sétány és bicikliút fut. A hangulatos utcák, a római amfiteátrum körül elhelyezkedő kisboltok és a Puccini Múzeum mind-mind felejthetetlen élményt nyújtanak. Májusban érdemes a Giro d’Italia vagy a divattal és gasztronómiával fűszerezett Fashion In Flair esemény miatt is ellátogatni ide.

Gniezno, Lengyelország

Lengyelország első fővárosa ezeréves történelemmel és legendákkal várja a látogatókat. A gnieznói dombokon álló gótikus katedrális, a mitikus Lech-domb és a városnév-napi ünnepségek igazi időutazást kínálnak. A friss péksütemények és a barátságos árak csak hab a tortán.

Bukarest, Románia

Tavasszal magnóliák illatával telik meg a román főváros, ahol a régi idők eleganciája és a szocialista múlt emlékei egyszerre vannak jelen. A belváros bárokkal és kávézókkal teli, az árak pedig meglepően kedvezőek. A Carturesti Carusel könyvesbolt vagy a Herăstrău park pedig új arcát mutatja Bukarestnek.

Nantes, Franciaország

A Loire folyó mentén fekvő Nantes egykor forgalmas kikötőváros volt, ma pedig az avantgárd művészetek egyik francia központjaként ismert. A város ipari múltját idéző Machines de l’Ile, különösen a híres gépelefánt, lenyűgöző látványosság, a tavaszi Printemps des Nefs eseményei pedig ingyenes kulturális élményeket kínálnak. Jules Verne öröksége is áthatja a várost, míg a „Le Voyage à Nantes” nevű művészeti útvonal a belvárostól egészen a vidéki tájakig vezeti a látogatót.