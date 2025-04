Kutyamasszázs, hatalmas túrák – íme a tökéletes választás, ha kutyával utazunk

A Kronen Zeitung most összeszedett 5 tiroli szálláshelyet, amik új mércét állítanak fel a tökéletes kutyás nyaraláshoz.

1. Magdalena szálloda, Zillertal

Itt nemcsak az emberek, hanem négylábú barátaik is élvezhetik a luxusszolgáltatást:

jóga, erdei fürdőzés, vezetett túrák, masszázsok és kutyáknak szóló hangtálkezelések biztosítják az abszolút kikapcsolódást.

A szállodához tartozik egy 5000 négyzetméteres kert is, ahol a négylábú kedvenceink kifutkározhatják magukat. A helyi specialitások mellett a szálloda étterme a kutyáknak is külön menüt állított össze alapvetően nyers, nagyon jó minőségű alapanyagokból. Mindezek felett a szálloda kiemelt figyelmet fordít a fenntartatóságra is.

2. Alpenhotel, Kitzbühel

A közvetlenül a festői Schwarzsee tónál, a hófödte hegycsúcsok lábánál található hotelben a vendégek felejthetetlen napokat tölthetnek el az érintetlen természet közepén. A hotel teljes egészében kutyabarát, megérkezéskor a négylábúak is kapnak egy kis üdvözlő csomagot. Számtalan túraútvonal indul a szálláshely közvetlen közeléből végig a festői szépségű tájon.

A hotel továbbá együtt működik a közeli Zillertal-Uderns golf klubbal, ahol rendhagyó módon a kutyusokat is szívesen látják, miközben a gazdik golfoznak.

3. Riederhof, Landeck

"A kutyák az elsők" – ezt a mottót a tiroli Oberinntal völgyben található, többszörösen díjnyertes Riederhof szállodában nemcsak ígérik, hanem minden nap meg is valósítják.

Legyen szó egy frissítő fürdőzésről a fűtött úszómedencében vagy egy energetizáló edzésről a tágas réten, agility-pályával, exkluzív menüvel a házi készítésű kutyafagylaltig – itt tényleg minden megtalálható.

A gazdik pedig hátradőlhetnek és élvezhetik a nyaralást, miközben a kutyusok programoznak, lehetőség van ugyanis kutyasétáltatási szolgáltatás és kutyafuttatás igénybevételére is.

4. Böglerhof, Kufstein

Az ötcsillagos kutyabarát szállodában a luxus és a természet találkozik egymással. A kutyák és a gazdik minden bizonnyal testileg-lelkileg feltöltődve térnek haza pár itt töltött nap után.