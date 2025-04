Egy magyar település is bekerült a világ legszebb helyei közé

Magyarország legszebb helyei a toplistákon

Az utóbbi években egyre több utazási portál és blog emelte ki Lillafüredet, mint az egyik legszebb helyet Magyarországon. A település megérdemelten viseli a „legszebb magyar tájak” egyikeként a világ figyelmét. Most pedig a TimeOut listája révén a nemzetközi közönség számára is hivatalosan is elismertté vált.

Ha még nem járt Lillafüreden, itt az idő, hogy felfedezze ezt az álomszép magyar helyet. A világ utazási szakértői szerint ez az egyik legjobb úti cél 2025-ben – és nem véletlenül.