Hét ok, amiért 2025-ben is megéri Portugáliába utazni

1. Ha Lisszabonban járunk, szánjunk egy napot Sintra városára

A Lisszabontól mintegy 40 percnyi autóútra, hegytetőn fekvő város 30 éve szerepel az Unesco világörökségi listán, az impozáns parkok és kertek között elhelyezkedő mesebeli építészetének köszönhetően. Sintra egész évben egy nyüzsgő, meg nem álló város, így az év bármely szakában is látogatunk Portugáliába, érdemes célba venni. A számtalan szabadtéri program és koncert között olyan érdekességekből is választhatunk, mint rejtélyes gyilkosságokkal és szellemekkel kapcsolatos élmény-nyomozás a város történelmi épületeiben vagy színfalak mögötti látogatások a restaurálási helyszíneken – írja a The Guardian.

Sintra

Fotó: Shutterstock

2. Macam galéria, Lisszabon

Nemrég nyílt meg a Macam modern művészeti galéria egy hatalmas, 18. századi palotában. A galéria Portugália egyik legnagyobb magánművészeti gyűjteményét mutatja be, több mint 600 portugál és nemzetközi műalkotás található itt a 19. századtól kezdve, többek között Paula Rego, Marina Abramović és Olafur Eliasson művészek munkáit bemutatva.

A komplexumhoz érdekes mód tartozik egy 64 szobás, művészettel teli szálloda könyvtárral, étteremmel, kávézóval és bárral, ha úgy éreznénk, hogy nem elég egy nap a műalkotások megtekintésére.

3. Costa Verde

Porto és a spanyol határ között fekvő Costa Verde feltörekvő üdülőhelynek ígérkezik. Az utóbbi időben rengeteg villát alakítottak át szállássá, ugyanakkor a várost még nem fedezte fel igazán a tömeges turizmus. A part mentén csendes strandok és szörfös helyek találhatók, míg a szárazföld belsejében fenyőerdők, folyók és dombok, amik kiváló lehetőséget biztosítanak a túrázni vágyóknak, de ez még nem minden! Costa Verde környékét szőlőültetvények veszik körbe, ami magával hozza, hogy található bőven helyi termelői bor is a borászatokban.

4. O Val parasztház, Alentejo

Alentejo tartományban Estremoz és Monforte között áll egy parasztház (a fenti kép azt ábrázolja), amit az 1930-as években építettek, de nemrég felújítottak. A 10 fős parasztház egy hatalmas birtokon található, tökéletes helyszín, ha utazásunk során el szeretnénk vonulni a világ zajától.

A házhoz tartozik egy gyümölcsfákkal, virágokkal és fűszernövényekkel teli kert, amelyet olajfaligetek, parafa- és magyaltölgyek vesznek körül; valamint tartozik hozzá egy medence és egy stúdió is. A stúdióban kreatív műhelyeket tartanak, a textíliától a kerámián át a főzésig.

5. Szervezett kerékpáros nyaralások