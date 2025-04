Durva szabályok várják a turistákat Spanyolországban

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2018-ban kimutatta, hogy a cigarettacsikk a strandok szennyezettségének legnagyobb forrása – írja a The Sun.

Éppen ezért egyre több strand jelenti be a dohányzástilalmat.

A sorba legutóbb a spanyolországi Alicante városban található L'Albir strand is beállt. A Baleár tengerparton fekvő strand a nyári szezonban életbe lépő szabályok szerint tiltja a homokban való dohányzást – jelentette be a város polgármestere.

A L'Albir egy 600 méter hosszú, kavicsos, tiszta, meleg vizű tengerparti részen található. A strandon túl egy kávézókkal, éttermekkel és üzletekkel teli sétány is van. A múltban elnyerte a Kék Zászló státuszt magas színvonalú tisztaságáért és biztonságáért. A dohányzásmentes tengerparti övezet bevezetésével ezt szeretné tovább vinni a város vezetése.

Ez az intézkedés része a politikánknak, hogy az egészséges nemzetközi turizmus viszonyítási pontjaként pozícionálhassuk magunkat

– nyilatkozta Alicante város polgármestere. A tilalom célja a szemetelés elleni küzdelem és a tisztább strandok előmozdítása, valamint a tengeri élővilág védelme. Az ország emellett a helyiek egészséges életmódját is ösztönözni kívánja.

A spanyolországi L'Albir partszakaszon idén nyártól tilos lesz a dohányzás!

Fotó: Shutterstock

Nem ez az egyetlen strand, ahol tilos a dohányzás

Az elmúlt években számos strandon vezettek be tilalmat. Tavaly nyáron két másik spanyolországi strand, a benidormi Levante és a Poniente is leállította a dohányzást. Nem csak ott, hanem számos régióban, például a Baleár-szigeteken (Ibiza, Menorca, Mallorca), Valenciában és Barcelonában sem engedélyezik többé a dohányzást a strandokon.

A dohányzásra vonatkozó szigorúbb szabályok azóta léptek életbe, hogy egy új törvény 2021-től a spanyolországi helyi hatóságokat felruházta azzal a jogkörrel, hogy betilthassák a dohányzást a strandokon, és pénzbírsággal sújtsák a szabálysértőket.

Ha a helyi önkormányzatok élnek a törvénnyel, akár 2000 eurós, azaz 800.000 forintos bírsággal is sújthatják azokat, akit dohányzáson kapnak egy tiltott helyen.

Ezért minden dohányosnak érdemes megnéznie a strandok és városok szabályait, mielőtt nyári vakációra indul.