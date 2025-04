Olaszországban megoldást találtak a túlzsúfolt tengerpartokra

A strand, amely a sziget déli partján, Teulada városának közelében található, híres fehér homokjáról és félhold alakú formájáról. Az itt tapasztalható látogatói szám már 2020 óta napi 1.100 főre van korlátozva, ám most még szigorúbb intézkedések léphetnek életbe. A helyi önkormányzat bejelentette, hogy a jövőben a strandra való belépést online foglalás útján kell intézni, ezt a rendszert pedig már idén nyáron bevezethetik. Angelo Milia, Teulada polgármestere elmondta, hogy az új rendszert egy alkalmazáson keresztül érhetik el a látogatók, céljuk pedig az, hogy csökkentsék a túlzsúfoltságot, javítva így a látogatói élményen – számolt be a Time Out.

Az új intézkedés része annak a szélesebb körű kezdeményezésnek, amelyet a közelmúltban Amalfi városában tartott válságcsúcson vitattak meg. Olaszország több turizmusban érintett városának polgármesterei, például Capri, Positano, Courmayeur, Cinque Terre és Taormina vezetői gyűltek össze, hogy közösen keressenek megoldásokat a túlturizmus kezelésére.

Képünk illusztráció Fotó: AFP

A túlturizmus ugyanis nemcsak az utazók számára jelent kellemetlenséget, hanem komoly környezeti károkat is okozhat.

Az olasz tengerpartokon és városokban tapasztalható túlzsúfoltság csökkenti a helyi lakosok életminőségét, és a túlzott látogatószámok a természeti környezetet is károsíthatják. A nyári hónapokban a strandokon és túraútvonalakon tapasztalható zsúfoltság nemcsak a turistáknak okoz feszültséget, hanem a helyieknek is, akiknek mindennapi életét zavarja a turisták tömege.

Az Amalfi csúcsértekezleten a polgármesterek arra hívták fel a figyelmet, hogy a helyi hatóságoknak nagyobb mozgásteret kell adni a turisták számának szabályozásában, különösen a forgalmas időszakokban. Sokan úgy vélik, hogy a kormányzati intézkedések túl lassúak, és hogy a helyi önkormányzatoknak és a közlekedési hatóságoknak szorosabb együttműködésre van szükségük.

A túlzsúfoltság és a túlturizmus problémája nemcsak Olaszországban, hanem világszerte égető kérdés, de a helyi hatóságok és a turisták együttműködése révén lehetőség van arra, hogy a jövőben fenntarthatóbb módon élvezzük a világ csodáit.