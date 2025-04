Hatalmas bírságot kaphatnak a papucsban túrázók Olaszországban

A Genova és Pisa között található Cinque Terre Nemzeti Park rengeteg turistát vonz minden évben, ugyanis festőien gyönyörű a látkép a tengerparti ösvények által összekötött hegyvidéken. Már Húsvét tájékán megindult a turista szezon, ami aztán egészen késő őszig kitart.

2023-ban például 4 millió turista özönlött a tengerparti területre, az itt található túraösvények azonban sokszor annyira technikásak, hogy csak tapasztalt túrázók tudnak megbirkózni vele.

A nemzeti park vezetősége megelégelte a hobbi turistákat, akik nem tudják felmérni a terep nehézségi fokát és akik miatt rendszeresen a hegyi mentőket kellett riasztani, hogy lehozzák őket a szurdokokról. A turistabalesetek és a mentőakciók ráadásul sokszor a túrabakancs hiánya miatt történtek, éppen ezért döntöttek úgy, hogy

bírságot szabnak ki arra, aki nem megfelelő lábbeliben, például papucsban vagy szandálban indul útnak.

A bírság mértéke 50 eurótól 2500 euróig terjedhet, erre plakátok és szórólapok hívják fel a figyelmet.

Cinque Terre-t gyönyörű, de egyáltalán nem veszélytelen túraösvények szegélyezik.

Fotó: Jack Ward / Unsplash

A másik ok, ami miatt sok baleset történt, az az ösvények túlzsúfoltsága volt. Cinque Terre egyes túraútvonalaira ezért jegyrendszert vezettek be, illetve több szakaszra is szükséges előzetesen időpontot foglalni. Bizonyos időszakokban még az is előfordul, hogy csak az egyik irányba lehet közlekedni. Ezáltal az ösvények még biztonságosabbá válnak, és a túrázók nem kerülnek egymás útjába a keskeny ösvényeken.

A hatóságok arra is felhívják a túrázni vágyók figyelmét, hogy a környék számtalan, kevésbé ismert, de szintén impozáns látképpel rendelkező ösvénnyel rendelkezik, így érdemes azokat is felfedezni a már jól bejáratott közkedvelt útvonalak mellett.