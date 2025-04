Újabb európai város hozhat súlyos döntést a túlturizmus ellen

Több nagyváros megelégelte már a tömeges turizmust: Párizs, London, Amszterdam és Dublin is tett lépéseket az Airbnb lakáskiadások szigorításával kapcsolatban, Barcelonában például 10.000 lakással lesz kevesebb kiadható a következő időszakban – írja az EuroNews. Ezekre a lépésekre első sorban azért volt szükség, mert annyira megszaporodtak a szálláshelyként funkcionáló lakások, hogy a helyiek nem találtak már maguknak albérletet, illetve emiatt rendkívül elszállt a lakások ára.

A sorba most Prága is beállt, a cseh kormány egy olyan új szabályozást fontolgat, ami segít lejjebb vinni a lakások csillagászati árát, illetve lehetőséget biztosít a turizmus kontrolláltabbá tételére.

A tömeges turizmus ugyanis teljesen kiszorította a helyieket Prága óvárosi részéből, illetve rengeteg zajjal, szeméttel és megbotránkoztató jelenettel jár együtt az, hogy szórakozni vágyó turisták tömege lepi el a belvárost.

Még tavaly augusztusban elfogadott a cseh kormány egy törvénytervezetet, ami városvezetői szintre hozná a döntést, hogy egy-egy település hány Airbnb lakást enged meg a saját fennhatósága alatt. A szabályozás azt is korlátozná, hogy egy évben hány napon adható ki a lakás, emellett magasabb adók és szigorúbb szabályok vonatkoznának a lakáskiadókra. A cél, hogy a hagyományos szállodákkal azonos kötelezettségek vonatkozzanak az Airbnb lakásokra is, illetve csökkenjen a be nem jelentett rövidtávra bérelhető lakások száma, ami becslések szerint jelenleg 40-70% is lehet. Ez éves szinten 32 millió euróval kevesebb adóbevételt jelenthet az államkasszában.

Prága egyik utcája éjszaka.

Fotó: Ardalan Mirhadi / iStockphoto

Az ingatlantulajdonosoknak ehhez egy új platformon kellene bejelenteniük bérbe adható ingatlanjaikat, valamint a vendégek adatait is.

A cseh főváros más módon is próbálja korlátok közé szorítani azokat, akik szórakozni érkeznek a városba.

Korábban a város egyik önkormányzata arra is javaslatot tett, hogy

szabályozni kellene az első sorban a legény- és a lánybúcsúkon viselt lenge, illetve megbotránkoztató viseleteket, mert az sérti a helyi lakosságot, illetve a várost is rossz fényben tünteti fel.

Az óváros egy részén már érvényben van egy behajtási tilalom, ami szerint este 22 óra és reggel 6 óra között nem hajthatnak be autóval a városrészre.