Nyugdíjasbarát helyek, ahová jó elvonulni a tömeg elől

A Nagy Tavak környéke tökéletes választás a nyugdíjasok számára, akik egy békés, vízközeli kisvárosban szeretnének élni. Akár horgászni, túrázni, akár csak pihenni szeretnének, az alábbi települések mindent kínálnak, amit egy nyugodt, vízparti nyugdíjas életstílus megkíván - írta a Wordatlas.hu

Port Dover, Ontario

A Lake Erie partján fekvő Port Dover egy igazi tengerparti hangulatú kisváros. A nyugdíjasok élvezhetik a kajakozást, a túrázást és a bájos belvárost, ahol éttermek és üzletek várják őket. Nyáron a város fesztiválokkal és eseményekkel kel életre, például a Lighthouse Theater Festival, amely könnyed színdarabokat kínál. A természeti szépség és a kisvárosi báj tökéletes választássá teszi a helyet a nyugdíjasok számára.

Munising, Michigan

A Lake Superior déli partján fekvő Munising ideális választás azoknak a nyugdíjasoknak, akik a tengerparti életet kedvelik, de költséghatékonyabb lehetőséget keresnek. A város gyönyörű strandokkal, kajakozási lehetőséggel az Au Train folyón és festői vízesésekkel, mint a Sable Falls, ideális hely a nyugodt élethez és a szabadban való pihenéshez.

Bayfield, Wisconsin

Bayfield ideális hely a természetet és művészetet kedvelő nyugdíjasok számára. A város galériákkal és művészeti stúdiókkal van tele, és nyáron lehetőség van túrázni, helyi farmokat látogatni és friss bogyós gyümölcsöket vásárolni. A környék strandjai, mint a Friendly Valley Beach és a Meyer’s Beach, tökéletesek a pihenéshez.

Goderich, Ontario

Goderich, Kanada egyik legszebb kisvárosaként híresült el, a Lake Huron partján fekszik, és történelmi belvárosával varázslatos hangulatot áraszt. A nyugdíjasok a Courthouse Square körüli bolhapiacokon és üzletekben vásárolhatnak, vagy élvezhetik a három strand egyikét, például a Goderich Main Beach-et. A nyári hónapokban számos kulturális programot kínál, beleértve a múzeumokat és színházi előadásokat.

Port Stanley, Ontario

Port Stanley egy másik kisváros a Lake Erie partján, amely ideális azoknak, akik egy tengerparti, de mégis városhoz közeli nyugdíjas életet keresnek. A nyugdíjasok élvezhetik a Port Stanley Main Beach-et, valamint a kevésbé zsúfolt Little Beach-et. Emellett a város pezsgő színházi élettel is büszkélkedhet, és számos kerékpáros túrázási lehetőség is van.