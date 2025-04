Vonattal járná be a világot? Most egy jeggyel megteheti

Emellett a legexkluzívabb szállások is szerepelnek az útvonalon: a sanghaji Fairmont Peace Hotel, a vancouveri Shangri-La, a new york-i The Langham Fifth Avenue, valamint Isztambul híres Pera Palace szállodája, ahol Agatha Christie is megírta a „Gyilkosság az Orient Expressen” című regényét.