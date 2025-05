Fedezze fel Algarve legjobb üdülőhelyét, ahol mindenki megtalálja a számításait!

Algarve csúcsa, Quinta do Lago nem csupán egy üdülőhely; hanem a golf, a luxus kikapcsolódás tökéletes keverékét kínálja. Az üdülőhely a híres Formosa Természetvédelmi Park közvetlen szomszédságában található, amely egy 60 kilométeren keresztül húzódó mocsaras táj, tele csatornákkal, szigetekkel és lagúnákkal. A környezetvédelmi fenntarthatóság kulcsszerepet kapott a hely szempontjából, mivel az üdülőhely csupán a terület 9%-át építette be, miközben megőrizte a természetes ösvényeket és zöldterületeket – számolt be a Mirror.

Algarve csodálatos tájai.

Fotó: RIEGER BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A golfozók egyik kedvence lehet Algarve

A golf szerelmesei számára a hely egy igazi paradicsom, mely világszínvonalú pályákkal várja a látogatókat. Az egyik legkiemelkedőbb ezek közül a 7 millió euróból felújított South Course, amely kihívást jelentő és látványos játéklehetőséget biztosít minden szintű golfozó számára.

A Quinta do Lago üdülőhelyén rengeteg lehetőség közül választhatunk, hogy igazán pihentető élményben legyen részünk. Az elegáns Magnolia Hotel, amely 74 szobával és 7 különálló kis házikóval rendelkezik, az üdülőhely közvetlen közelében található. A Palm Springs-i stílus ihlette szálloda a középkori motelszállások időszakának hangulatát hozza vissza, mindezt modern kényelemmel és szolgáltatásokkal, beleértve a melegített kültéri medencét, a színes éttermet, a mozit és a spa részleget.

A szállodában a vendégek élvezhetik a különböző sportolási lehetőségeket, például teniszt, golfozást, padelt, kerékpározást és kajakozást. Az aktívabb kikapcsolódásra vágyók a The Campus többfunkciós sportközpontjában találják meg a számukra legmegfelelőbb programokat.