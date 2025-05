Földrengésveszélyes nyaralóhelyek – Mit kell tudnia utazás előtt?

Egy földrengés pillanatok alatt képes felforgatni az ember életét: a talaj megremeg, tárgyak zuhannak le a polcokról, rosszabb esetben épületek omlanak össze, sebesültek, sőt halálos áldozatok is lehetnek. A földrengés gyakran váratlan, megrázó élmény. Így történt ez a közelmúltban Törökországban is, ahol egy szerdai napon a Marmara-tenger alatt kipattant, 6,2-es erősségű rengés miatt pánik tört ki, emberek menekültek az utcákra Isztambulban. A rengést nemcsak a török metropolisz környékén, hanem egészen a Török Riviéráig, Észak-Görögországig és Bulgáriáig is érezni lehetett. A török médiumok több mint 200 sérültről számoltak be – ami a térség sűrű lakottságát tekintve viszonylag alacsony szám. Ez azonban nem mindig van így: 2023 februárjában Törökországot és Szíriát sújtó pusztító földrengéssorozatban tízezrek haltak meg. Szakértők régóta figyelmeztetnek arra, hogy Isztambul környéke „időzített bomba” – a térség alatt húzódó tektonikus lemezek elmozdulása miatt egy 7,0-ás vagy annál erősebb rengés csak idő kérdése lehet, és súlyos következményekkel járhat egy olyan városban, amely nem elég földrengésbiztos. De melyek a földrengésveszélyes nyaralóhelyek? Mutatjuk!

A földrengésveszélyes nyaralóhelyek egyike Törökország is.

Fotó: Unsplash

Földrengésveszélyes nyaralóhelyek Európában

Törökországban a földrengések nem ritkák – az ország területén az eurázsiai és az afrikai tektonikus lemez, valamint két kisebb mikrolemez (az anatóliai és az égei lemez) találkozik és mozog egymáshoz képest. Ez nemcsak Isztambult, hanem a turisták körében népszerű Antalyát és a török Égei-tenger partvidékét is érinti.

A Statista adatai szerint Törökország az ötödik helyen áll a világon a legtöbb földrengést elszenvedett országok listáján 1900 és 2021 között – csaknem 170 rengést mértek ebben az időszakban.

Görögország szintén földrengésveszélyes terület. Legutóbb Szantorinin pusztított. 102 rengést jegyeztek fel a fenti időszakban, különösen a kedvelt nyaralósziget, Kréta számít földrengéshangsúlyos övezetnek – a sziget az Égei-szigetív közepén helyezkedik el, amely különösen aktív szeizmikus zóna. Más szigetek, mint Leszbosz, Híosz, Számosz, Kosz és Rodosz, szintén fokozottan érintettek, ahogy az Ión-tengeren Kefalónia, Zakynthos és Lefkada is.