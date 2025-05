Amerikába utazna idén? Mutatjuk, hova érdemes

Ha nyaralást tervez az Egyesült Államokban 2025-ben, most jött el az idő a helyszín kiválasztására. Egy friss felmérés szerint nemcsak a népszerűség számít, hanem az is, mennyibe kerül az utazás, mennyi a látnivaló, mennyire megfizethető a szállás és az étkezés – sőt, az időjárás és a biztonság is nagyon fontos szempont. - írja a Fox6now.

A három legjobb város, ha jó ár-érték arányban gondolkodik:

1. Atlanta, Georgia

Olcsó repülőjegyek, élménydús programok, éjjelig nyitva tartó bárok – Atlanta tökéletes azoknak, akik sokat akarnak kihozni a nyaralásból. A városban vidámpark, múzeum, boltok és fagylaltozók egész sora várja az utazókat.

2. Washington, D.C.

Ingyenes múzeumok (például a Smithsonian), híres emlékművek és rengeteg zöld park teszi különlegessé az amerikai fővárost. Ráadásul az éttermek nemcsak finomak, hanem meglepően pénztárcabarátak is.

3. Orlando, Florida

A legismertebb vidámparkok otthona, de ennél jóval többet kínál: olcsó szállások, jó árú repülőjáratok, vízi élmények, hajós kirándulások, kávézók és wellness-szolgáltatások, így minden adott a tartalmas pihenéshez.

További toplistások:

Honolulu, Hawaii

Honolulu lenyűgöző tengerpartjaival és gazdag szabadtéri programkínálatával vívta ki a negyedik helyet. A város az első helyre került a kedvező időjárás és a látnivalók sokszínűsége alapján is.

Tampa–St. Petersburg, Florida

Ez a napsütötte floridai térség ideális választás a kikapcsolódásra vágyóknak, hiszen megfizethető árakat, kellemes időt és sokféle kültéri programot kínál.

Austin, Texas

Austin élőzenei fesztiváljai, vibráló gasztronómiája és változatos programjai miatt vonzó úti cél. Ráadásul az utazás és a helyi szolgáltatások költségei is mérsékeltek.

Philadelphia és Chicago

Mindkét nagyváros gazdag kulturális és történelmi örökséggel büszkélkedhet, miközben repülővel könnyen elérhetők.

El Paso, Texas és Cincinnati, Ohio

A lista végén szereplő két város alacsony megélhetési költségeivel, kellemes időjárásával és sokrétű látnivalóival kínál vonzó alternatívát a költségtudatos utazóknak.