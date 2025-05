Kerüli a tömeget a hosszú hétvégén? Mutatjuk, hová menjen!

Vácrátóton a vadregényes arborétum olyan hely, ahol magunkra maradhatunk a gondolataink, de persze remek hely arra is, hogy a barátainkkal együtt hagyjuk magunk mögött a nagyvárosi rohanást.

Vadregényes arborétum Vácrátóton.

A fővárostól alig több mint 40 kilométerre található Vácrátót, ahol egy vadregényes arborétum is található. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert Magyarország leggazdagabb növénygyűjteményével büszkélkedhet. A buja fákkal, színpompás virágokkal, növényritkaságokkal teli park csodás hétvégi program lehet. A kacskaringós utakkal, tóval, tisztásokkal szabdalt arborétumban több mint 13 ezer növényfaj él. A Botanikus Kertben hatalmas, terebélyes, több mint 150 éves platánok, feketediók, pagodafák és nyugati ostorfák is megtalálhatóak. Az eddig észlelt fészkelő madárfajok száma 62, a tavakban 22 halfaj él, ezen kívül 73 féle puhatestű állatfaj talált itt otthonra. Ha már itt jár, a lenyűgöző Üvegházi gyűjteményt sem szabad kihagyni, ahol a trópusi növényeket lehet megcsodálni.

Marsbéli táj a Vértesben

Bauxitbánya.

A fővárostól mindössze egyórás autóúttal elérhető Gánt települése, ahol elképesztő látványban lehet része. Az Európában is ritkaságnak számító egykori bauxitbánya vöröslő külszíni fejtése olyan érzést kelt, mintha a Marson lennénk. Nem csoda, hogy számos fotós kedvenc helyszíne. A bányászatnak köszönhetően felszínre került színek, rétegek, alakzatok elvarázsolják az ide látogatókat. A Bauxitföldtani Parkban és a Balás Jenő Bauxitbányászati Kiállításon klasszikus bányászszerszámok vannak kiállítva, a múzeum udvarán pedig két bauxitszállító mozdony. Érdemes végigmenni a földtani tanösvényen is, amely közel négy kilométer hosszú szakaszon mutatja be évmilliók munkáját és a vértesi bauxitbányászatot.

Székesfehérvár, a királyok városa

Székesfehérvár.

Budapesttől egyórányi autóútra van Székesfehérvár, amely történelmi és turisztikai szempontból is az ország egyik legfontosabb települése. Érdemes időt szánni a belváros felfedezésére, mert itt szinte minden épület múzeumot vagy egy-egy hangulatos éttermet, kávézót rejt. A többnyire barokk jegyeket viselő városban itt-ott a szecesszió és az eklektika is felfedezhető – kétségtelenül ez a sokszínű stíluskavalkád teszi még izgalmasabbá a települést.