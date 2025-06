Az elmúlt napok meleg időjárásának köszönhetően már ideális hőmérsékletű a Balaton vize, így a balatoni strandok is sorra megnyitották kapuikat. De mennyibe kerül a fürdőzés a Balatonnál? A Veol kiderítette!

Ennyibe kerül idén a balatoni strandolás

Fotó: Unsplash

Balatoni strand körkép

Alsóörsi Községi Strand

Az alsóörsi balatoni strand minden nap reggel 8-tól 18:30-ig várja a látogatókat. A felnőtt belépő 2300 forint, míg a gyermekeknek és nyugdíjasoknak 1400 forintot kell fizetniük. Délután 16 óra után kedvezményes áron, 1400 forintért lehet bemenni, a gyerekek és nyugdíjasok ilyenkor 1100 forintért strandolhatnak.

Balatonalmádi Wesselényi Strand

Balatonalmádiban négy strand is várja a fürdőzőket, de a legnépszerűbb továbbra is a Wesselényi strand. A felnőtt belépő itt 2400 forint, a 4 év alatti gyermekek ingyenesen mehetnek be. 16 óra után a felnőttek 1600 forintért, a gyermekek és nyugdíjasok pedig 1100 forintért strandolhatnak. Családi belépő 6300 forintba kerül, amely legfeljebb négy gyermek belépésére jogosít.

Balatonfüred Kisfaludy Strand

A felnőttek 2100 forintért, a gyermekek és diákok 1300 forintért válthatnak belépőt. 16 óra után a jegyárak csökkennek itt is: felnőtteknek 1100, gyermekeknek 800 forint.

Balatonfűzfő Föveny Strand

A felnőtt belépő ára 2000 forint, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 1300 forintba kerül a jegy. 16 óra után a felnőttek 1400, gyerekek és nyugdíjasok 1000 forintért fürdőzhetnek. A város másik strandja, a Tobruki strand ennél is olcsóbb lehetőséget kínál.

Csopak Strand

A csopaki balatoni strand minden nap reggel 8-tól este 7-ig tart nyitva. A felnőtt belépő 2600 forint, diákigazolvánnyal és nyugdíjas igazolvánnyal 1900 forint a jegy. 17 óra után jelentős kedvezménnyel, 1200–1000 forintos belépőkkel lehet strandolni.

További árakért látogasson el a Veol oldalára.