Csend és luxus: ilyen egy éjszaka a dubaji sivatagban

Többször voltam már Dubajban a sivatagban, láttam a naplementét a homokdűnék között, részt vettem exkluzív vacsorákon a sivatag közepén, tűzhányóval, hastáncos lánnyal, sólyomröptetéssel, de ez volt az első alkalom, hogy egy egész éjszakát a sivatag kellős közepén tölthettem - persze luxuskörülmények között. Valóban életreszóló élmény tud lenni, de azért nem árt felkészülni.

A sivatag közepén

Fotó: Bujtás Merdzsán - Origo

Hogyan jussunk el a sivatagba?

Dubaj központjától egy félórás autóúttal már a sivatagban lehetünk, azonban a végleges úti célhoz érdemes igénybe venni az autós szafarit, mely önmagában egy különálló program lehet a sivatagi túránk során. Igaz, akinek a sima aszfalton is hányingere van a kocsiban, az nem biztos, hogy egy dzsipben, a homokdűnéken száguldozva jól érzi majd magát… Ilyenkor ugyanis a sofőrön kívül jellemzően 3-4 utas ül az autóban, majd a tapasztalt vezető végig cikázik a dűnéken, nem kis sebességgel, ha a társaság bírja, akkor pedig extrém manővereket is bevet, hogy teljes legyen az élmény. A dzsipes túrán általában a sofőrök itt-ott meg is állnak, ilyenkor lehet fotókat készíteni magunkról a semmi közepén, ülhetünk tevehátra, szörfözhetünk a homokban - sandboarding-, vagy csak élvezhetjük a naplementét. Mi utóbbit tettük, persze képet is készítettünk a naplementéről.

Sötétség, nyugalom, csillagok, kígyók és skorpiók

Az éjszakát a Terra Solis luxuskemping - glamping - privát kunyhóiban töltöttük. Izgatottan vártam ezt a programot, mivel gyerekkorom óta szinte megszállottan szeretek elidőzni a csillagokat bámulva, viszont a fényszennyezettség miatt egyre nehezebb olyan helyet találni, ahol szinte teljes sötétségben kémlelhetjük az égboltot. Az előzetes elképzelésem az volt, hogy itt ez megtörténhet, hiszen a sivatag közepe nem is lehetne ennél ideálisabb helyszín erre. És valóban; a recepciótól keresztülhaladva az éttermen és a medencés részen, külön buggyval jutottunk el a kunyhónkig, amik szintén megfelelő távolságra vannak elhelyezve egymástól, így biztosítva az abszolút privát érzést.