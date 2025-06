Ahol a mérnöki bravúr és a végtelen fantázia találkozik – Fedezd fel Dubaj ikonikus, ember alkotta szigeteit!

Dubaj régóta az ingatlanfejlesztés úttörője, olyan épületekkel büszkélkedhet, mint a Burj Khalifa (a világ legmagasabb önálló építménye), a Jövő Múzeuma és a Dubai Mall, melyek a legújítóbb építészeti megoldások közé tartoznak.

Dubaj: előtérben a Pálma-sziget részlete, háttérben a Bluewaters-sziget

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Dubaj mesterséges szigetei

Legalább ennyire ámulatba ejtőek Dubaj mesterséges szigetei is, melyek eddig különböző mértékben készültek el: a Palm Jumeirah, a Dubai Islands, a Palm Jebel Ali, a Világ-szigetek és a Bluewaters-sziget.

E nagyszabású tervek mögött az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnöke és Dubaj uralkodója, Sejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum áll, akinek célja a turizmus fellendítése és Dubaj tengerpartjának további növelése.

A szigetek születése

A szigetekhez szükséges hatalmas mennyiségű homokot a Perzsa- és az Arab-öböl mélyéről emelik ki kotróhajókkal, majd precízen, GPS-irányítással a kívánt alakzatba terítik és speciális gépekkel, úgynevezett vibrációs tömörítéssel megszilárdítják. Végül pedig több millió tonna kővel megerősítik a szigetek széleit, hogy azok ellenálljanak a tenger hullámainak.

Ez a rengeteg munkával és még több pénzzel járó eljárás az oka annak, hogy Dubaj mesterséges szigeteinek egy része jelenleg is építés alatt áll.

A Pálma-szigetek: Palm Jumeirah és Palm Jebel Ali

Pálma-sziget

Fotó: Funny Solution Studio / Shutterstock

Talán valamennyi mesterséges sziget közül a legismertebbek a pálmafa formáját megjelenítő Palm Jumeirah, és Palm Jebel Ali. Előbbi, egy központi törzsből és 17 ágból álló sziget, amelyet egy közel tizenegy kilométer hosszú, félhold alakú sziget ölel körül.

A projektet 2001-ben kezdte el a Nakheel Properties ingatlanfejlesztő cég, és ma Dubaj számos legfelsőbb kategóriás lakóházának és szállodájának ad otthont, köztük az ikonikus Atlantis, The Palmnak.

Az utazók a Palm Jumeirah-t a szárazföldi Dubaj területéről egy víz alatti alagúton keresztül érhetik el, amely a legfelső ágat köti össze a félholddal, vagy opcionálisan tömegközlekedést, például a Palm Monorailt is használhatják.

A Palm Jumeirah látnivalói közé tartozik a The Palm Tower is. E toronyban található a St. Regis Dubai, The Palm nevű luxusszálloda, valamint az 52. emeleten egy kilátóterasz, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé. A torony közvetlenül kapcsolódik a Nakheel Mall bevásárlóközponthoz, ahol több mint 300 üzlet, étterem és egyéb szórakozási lehetőség várja a látogatókat.