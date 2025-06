Ezek a legfélelmetesebb természeti jelenségek, amik rád is a frászt hozzák

Csillagtenger

A világ egyik legszebb és legkülönlegesebb természeti, vagy inkább biológiai jelensége a helyi lakosok által csak csillagtengernek, vagy a tenger csillagainak nevezett csoda, amelyet aprócska tengeri lények, fitoplanktonok idéznek elő. A világ számos tengerpartján megfigyelhető a jelenség, így például a Maldív-szigeteken , Mexikóban, de Borneón is.

Ezek a kis biolumineszcens élőlények – amelyek egyébként a szárazföldön is megtalálhatók, ilyen például a szentjánosbogár is – egy kémiai reakció segítségével fényt (foton) bocsátanak ki, amely a védekezésben, illetve a táplálékszerzésben is segítségükre van.

A csillagtenger videón: