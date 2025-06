Az ókori világ nyolcadik csodája: fény derült a titokzatos Nemrut-hegy félelmetes titkára

Bár az évezredek során a szobrokat földrengések és kisebb károk is érték, a hely szelleme és a monumentális alkotások ereje továbbra is lenyűgöző. A Nemrut Dağ ma az ókori Közel-Kelet egyik legfontosabb régészeti lelőhelye, és 1987 óta méltán büszkélkedhet az UNESCO Világörökségi címével, miközben I. Antiokhosz érintetlen sírjának titkait továbbra is magában őrzi.

