Mozart szülőházától a Mirabell kastélyig: Salzburg látnivalói, amelyeket egy hétvége alatt is bejárhatsz

A salzburgi dóm a római katolikus egyház Salzburgi főegyházmegyéjének székesegyháza

Fotó: robertharding via AFP/Jean Brooks

Bátran menj távolabb is!

Salzburg egyik legkülönlegesebb, bár kevésbé ismert látványossága a hercegérsekek egykori nyári rezidenciája, a Hellbrunn kastély, mely egyben a meglepetések birodalma is híres vízi játékaival.

A nemesek szórakoztatására épült kastély kertjében rejtett fúvókák és tréfás szökőkutak várják a látogatókat, garantálva a vidám pillanatokat. A kastélyban található kőszínház Európa egyik legrégebbi szabadtéri színpada.

A modern építészet és a gyorsasági sportok szerelmeseinek kihagyhatatlan a Red Bull Hangar 7. Ez a különleges hangár nemcsak repülőgépeknek, Forma 1-es autóknak és a sztratoszféra ugrásáról elhíresült Felix Baumgarten űrkapszulájának ad otthont, hanem egy színvonalas étteremnek és kiállítási térnek is. Az épület futurisztikus designja és a kiállított járművek lenyűgöző látványt nyújtanak, személyes javaslatunk alapján kötelező és kihagyhatatlan látnivaló nemcsak Salzburgban, de egész Ausztriában is.



