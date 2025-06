Fedezd fel Splitet, Horvátország lélegzetelállító csodáját!

Dalmácia szívében, a napsütötte horvát tengerparton fekszik az ódon, de lenyűgöző Split, egy olyan város, amely egyszerre viseli magán a modern élet hangulatát és őrzi a múlt monumentális emlékeit. Nem véletlen, hogy ezt a különleges helyet az UNESCO is a Világörökség részévé nyilvánította, amely a magyar utazók számára is könnyen elérhető és felejthetetlen élményeket kínál. Cikkünk segítségével repülj velünk a horvát városba, és fedezd fel Splitet te is!

Diocletianus palotája Slpit szívében

Fotó: Shutterstock

Fedezd fel Splitet, Diocletianus császár rejtélyes városát!

Split története valamikor az ókor második felében, az Illíriából, Salonából származó Diocletianus római császár idejében szökkent szárba, aki a III-IV. század fordulóján irányította a hatalmas birodalmat.

Miután lemondott a trónról, nem a távoli Rómában, hanem szülőföldje közelében, a mai Split területén találta meg élete utolsó éveinek ideális nyughelyét, ahol grandiózus palotát építtetett. Ez a palota nem csupán egy elszigetelt építmény volt, hanem egy komplex, erődített városmag, amely magában foglalta a császári lakosztályokat, templomokat, katonai szállásokat és adminisztratív épületeket – egyfajta „város a városban” jellegű építmény.

Ilyen lehetett egykor a grandiózus épületkomplexum

A palota robusztus falai évszázadokon át védelmet nyújtottak a helyi lakosságnak a különböző támadásokkal szemben, így a középkorban a menekülők a római kori falakon belül építették újjá életüket.

Ennek köszönhetően a mai Split óvárosa szinte organikus módon nőtt ki a Diocletianus-palota struktúrájából, egyedülálló módon ötvözve a római kori alapokat a későbbi korok építészeti stílusaival. A velencei uralom időszaka elegáns palotákkal és finom részletekkel gazdagította a városképet, de a római császár öröksége mindvégig a város identitásának központi eleme maradt.

Spilt különleges hely, az UNESCO is a Világörökség részévé nyilvánította

Fotó: Shutterstock

Időutazás a késői ókorba

Split szívében, Diocletianus palotájában sétálni olyan, mintha egy élő történelemkönyv lapjain járnánk, mintha csak egy izgalmas időutazást tennénk a kései ókorban.

A monumentális falak és kapuk, mint az Aranykapu, az Ezüstkapu, a Bronzkapu és a Vaskapu, mind-mind a római kor nagyságát idézik. A palota belső udvara, a Perisztil, a maga impozáns oszlopaival és szfinxével, egykor a császári élet központja volt, ahol a nyilvános események és fogadások zajlottak. E térnek, különösen a római kori ruhákba öltözött „őrség” jelenlétében ma is érezhető a különleges atmoszférája.