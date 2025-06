A jó idő beköszöntével egyre többen indulnak útnak, hogy felfedezzék a Balaton környékének természeti kincseit. A top 3 balatoni túraútvonal garantáltan egyedülálló élményt nyújt minden természetjárónak – írja a Veol.

Top 3 balatoni túra, amit vétek lenne kihagyni, az egyik a Lóczy-gejzír tanösvény

Fotó: tihany.kornyeke.hu

A top 3 balatoni túraútvonal

Ságvári Bújó-lik – Somogyi dombok között, 1,5 kilométer

A somogyi táj rejtett kincse a Ságvári Bújó-lik alagútja, amely egykor lovas kocsival is járható volt. Ma izgalmas természeti képződményként várja a túrázókat. A környéken tovább haladva elérhető a Betyár-barlang, a 300 éves Képes-fa, valamint a Böre-vár maradványai is, miközben gyönyörű panoráma tárul elénk. A rövid táv miatt kisgyermekes családok is bátran nekivághatnak.

Theodora tanösvény – Káli-medence, 7 kilométer

A Káli-medence egyik legszebb útvonala a Theodora tanösvény, amely a térség vízkészletét és természeti értékeit mutatja be. A túra során megismerhetjük a Theodora-forrás történetét, az Emberi komédia szoborcsoportot, valamint a Salföldi major őshonos állatait. A vidék nyugalma, ritka növény- és madárfajai még különlegesebbé teszik ezt a balatoni túrát.

Lóczy-gejzír tanösvény – Tihanyi-félsziget, 18 kilométer

A Tihanyi-félsziget lenyűgöző tájain vezet végig Magyarország első tanösvénye, a Lóczy-gejzír tanösvény. Az út során felfedezhetjük az apáti-templomromot, a Nyereg-hegyet, a Csúcs-hegyet, valamint a gejzírmező és az Aranyház természeti csodáit. A sziklakápolnák és a tihanyi hajóállomás érintésével zárul a túra, amely a félsziget vulkanikus múltját is megidézi.