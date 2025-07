Ezek a legjobb balatoni cukrászdák, ahol mennyei finomságokra bukkanhatsz

Nyáron óriási népszerűségnek örvend a Balaton, ilyenkor pedig felmerül a kérdés, hogy együnk valami finomat. A forró időszak ugyanis nem telhet el anélkül, hogy ne majszoljunk el egy jó sajtos-tejfölös lángost, vagy habzsoljunk be valamilyen finomságot. Szerencsére a tó számos lehetőséget kínál arra, hogy megtöltsük a hasunkat mindenféle jóval. A cikkünkben összegyűjtött balatoni cukrászdák egyikét azonban erősen a figyelmedbe ajánljuk, ahova mindenképpen érdemes betérned.

Márton Cukrászda – Balatonlelle

Fotó: Somogyi Hírlap/Németh Levente

Páratlan balatoni cukrászdák: ezeket bűn lenne kihagyni

1. Apátsági Rege Cukrászda – Tihany

Kétségkívül kijelenthetjük, hogy az Apátsági Rege Cukrászda a Balaton egyik legkülönlegesebb és leggyönyörűbb panorámás cukrászdája. Sikerének titka, hogy a hagyományőrzésre, az újdonságokra és a minőségre is hatalmas hangsúlyt fektetnek. A hely 1961-ben nyitotta meg kapuit, ahol a látogatók mesés kilátás mellett élvezhetik az egyedi gasztronómiai kínálatot. Az étlapon 2018 óta házi süteményekkel, villás reggelivel is különleges fogásokkal is kedveskednek vendégeknek. A kínálatban olyan specialitásokra bukkanhatunk, mint az András király reggelije, a libamájas bundás bagett vagy a levendulás krémes. Emellett pedig azokra is gondolnak, akik ételintoleranciával küzdenek.

2. Márton Cukrászda – Balatonlelle

Márton Cukrászda szintén hosszú múltra tekint vissza, ugyanis 1979 óta várja az édességek szerelmeseit, ahol óriási hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre, ezért nem csak klasszikus desszertekkel, hanem a ház különlegességeivel is találkozhatunk. A helyet egy mestercukrász üzemelteti, aki számos kitüntetést zsebelt be az évek során. A cukrászda egyik kuriózuma az Esterházy-torta, valamint a Rákóczi-túrós, amit sokan az ország egyik legjobbjának tartanak. Az édességek mellett azonban helyet kapnak a friss, sós finomságok is.

3. Bergmann Cukrászda – Balatonfüred

A cukrászda a Bergmann családról kapta a nevét, ahol nagy hagyományok kötődnek a cukrászmesterséghez. A füredi cukrászda 1992-ben nyitotta meg kapuit és azóta is változatlan népszerűségnek örvend, sok a visszatérő vendég. A hely nagy hangsúlyt fektet a minőségre, a kínálatban pedig a klasszikusok mellett saját készítésű specialitások, valamint modern finomságok is helyet kapnak. Emellett kihagyhatatlan a kávéjuk is, amit egy a cukrászda számára elkészített kávékeverékből főznek.