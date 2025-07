Ezek a legszebb magyar barlangok, ahová egyszer neked is el kell látogatnod!

A természetjárás egy különleges formája a barlangtúra, amely misztikus hangulatával, a természet páratlan műalkotásaival egyedülálló élményeket nyújt. Hazánkban számos kisebb-nagyobb barlang található, melyeket egyenként is érdemes felkeresni. Némelyiket már a legelső emberek is felfedezték maguknak, míg másokat a barlangászok áldozatos feltárásának köszönhetünk. Sok barlanghoz különleges legenda is kapcsolódik, melyek tovább színesítik az adott helyszínek történelmét és látnivalóit.

Magyarország, Miskolc

Fotó: Shutterstock

Magyarország legszebb barlangjai

Magyarországon a természetvédelmi törvény értelmében minden barlang ex lege, vagyis a törvény erejénél fogva védett természeti érték (azaz az újonnan felfedezett barlangok is automatikusan védetté válnak).

Aggteleki Baradla-barlang

Az aggteleki Baradla-barlang a Szlovákiával közös Baradla-Domica barlangrendszer magyarországi része, mely az Aggteleki Nemzeti Park talán legjelentősebb természeti kincse. Valamennyi magyarországi barlangközül ez a leghosszabb, a barlangrendszer teljes hossza több mint 25 kilométer.

A barlangot az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt többi barlangjával együtt az UNESCO 1995-ben a világörökség részévé nyilvánította.

Elbűvölő cseppkőformációk, mint a híres Anyósnyelv, a Tigris, az Oszlopok csarnoka, a Sárkányfej, vagy Magyarország legnagyobb álló cseppköve, a 19 méter magas Csillagvizsgáló, misztikus nevet viselő föld alatti patak, a Styx (amely a görög mitológiában az élők és holtak birodalmát elválasztó határfolyó) és kiváló akusztikájú termek, mint a Hangversenyterem várják itt a látogatókat.

Fotó: Shutterstock

Jegyárak: Felnőtteknek 4000 forint, diákoknak 3200 forint az egy órás túra.

Szemlő-hegyi barlang

A Budapesten található, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park kezelésében lévő, könnyen bejárható Szemlő-hegyi barlang kisgyerekes családok számára is ideális kiránduló úti cél, ahol a kicsiket a barlanglátogatás során Döbrentey Ildikó meséjével, Folyondár és Boróka történetével várják, amely Levente Péter előadásában, Gryllus Vilmos dalaival hallható.

A fokozottan védett, 2230 méter hosszú barlang különleges kalcitkristályairól, borsóköveiről, tűs aragonitcsoportjairól és impozáns termeiről nevezetes. Az 1980-as években végzett vizsgálatok kiderítették, hogy a barlang klímája alkalmas légzőszervi betegségek, főleg bronchitises, azaz hörghurutos és asztmás megbetegedések gyógyítására.