Eleged van a világ zajából? Van egy hely, ahol egyáltalán nem beszéltek

Elbújni a világ elől, meghallani a saját gondolatainkat, és talán még egy kicsit magunkba is nézni – valljuk be, a rohanó hétköznapokban erre alig jut időnk. Pedig milyen jó lenne néha csak úgy kiszállni a mókuskerékből, és elutazni valahova, ahol a nyugalom a legfőbb úr! Épp egy ilyen különleges úti célt hoztam el nektek, amiért nem is kell a fél világot átutazni. Szóljon hát a mai cikk a majki kamalduli remeteség titkairól, ahol a remeték szinte soha nem beszéltek!

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megújult oroszlány-majkpusztai kamalduli remeteség épületei

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A hely, ahol nem beszéltek: a majki kamalduli remeteség

Amikor először hallottam a majki kamalduli remeteségről, bevallom, én is felkaptam a fejem. Aztán, amint utánaolvastam, tudtam, nekem mindenképpen el kell ide látogatnom. És nem bántam meg. Ez a különleges, bájos épületegyüttes, ami valaha egy különc szerzetesrend otthona volt, a Bakony lankái között bújik meg.

Képzelj el egy gyönyörű, barokk stílusú kolostort, körülötte aprócska remetelakokkal, mindegyikhez saját kis kerttel. Itt éltek egykor a kamalduli remeték, teljes elvonultságban, csendben, elmélkedésben. De kik is voltak ők valójában?

A kamalduli rend titkai – egy szerzetes, aki megreformálta a remeteséget

A kamalduli rend (hivatalosan a kamalduli bencés remete-monachusok kongregációja) a X. század végén élt Szent Romuald nevéhez fűződik. Akkoriban a szerzetesi életet két fő ág jellemezte: a kolostorokban élő közösségi élet (cenobiták) és az egyedül élő remeték (anachoréták).

Romuald valami újat akart létrehozni: egy olyan közösséget, ahol a szerzetesek a remetei elvonultságban élnek, de mégis létezett közöttük valamilyen kötelék. Így született meg a kamalduli rend, a bencések szigorított rendje, amely nevét a Toszkánában lévő Camaldoli-hegyről kapta, ahol az első kolostoruk felépült.

De mit is jelentett a kamalduli élet? Nos, itt meglehetősen szigorú keretek között folytak a mindennapok! Kőkemény önmegtartóztatás, csend, napi többszöri imádság, fizikai munka – ez jellemezte a napi rutint. Egy-egy remetelakban csak egyetlen szerzetes élt, és ritkán érintkeztek egymással is: a némasági fogadalom alól csak december 28-a és január 2-a közötti napok jelentettek kivételt, egyébként a kolostort is csak külön engedéllyel hagyhatták el. Céljuk az volt, hogy a lehető legközelebb kerüljenek Istenhez, és az örök életre készüljenek.