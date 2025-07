A mediterrán hangulatú város, ahová mindig visszatérsz: fedezd fel velünk Pécs legizgalmasabb látnivalóit!

A tér épületei között sétálva megcsodálhatjuk a Városházát, a Nádor Szállót, a Nagy Lajos Gimnáziumot és más, patinás épületeket, melyek mindegyike a város egy-egy korszakának építészeti remeke. A Széchenyi tér gyakran ad otthont különböző rendezvényeknek, fesztiváloknak, így mindig pezsgő élettel teli.

A Múzeum utca gyűjteményei

A teret a festői Szepesy Ignác utca köti össze a hangulatos Múzeum utcával (hivatalos nevén Káptalan utca), mely igazi kulturális korzó.

Itt található a Zsolnay Múzeum, ahol a világhírű pécsi kerámiák káprázatos gyűjteménye tekinthető meg, bemutatva a Zsolnay család történetét, innovációit és a kerámiák művészeti jelentőségét. A gyűjteményben megtalálhatók a pirogránit épületkerámiák, az eozinmázas dísztárgyak és a porcelánok is, lenyűgöző képet festve a Zsolnay örökségről.

Maga az épület is említésre méltó, mivel ez Pécs talán legrégebbi lakóépülete, amelyet már egy 1324-ből fennmaradt írásos emlék is megemlít. 1477-ben itt jött létre hazánk legelső nyilvános könyvtára is, melyet Handó György prépost alapított.

A szomszédban kapott helyet a Vasarely Múzeum anyaga, mely a Pécsről indult, világhírű op-art művész optikai illúziókon alapuló, dinamikus alkotásait vonultatja fel, bemutatva a geometrikus absztrakció izgalmas világát.

Az utca végén a Csontváry Múzeum a különleges látásmódú, szürrealista előfutárnak tekinthető festőóriás, Csontváry Kosztka Tivadar egyedi, szimbolikus festményeivel várja a látogatókat, melyek a magyar képzőművészet megkerülhetetlen alkotásai. A művész egyedi látásmódja és expresszív stílusa mély benyomást tesz a látogatóra.

Zsolnay Vilmos szobra a pécsi Szabadság út és Rákóczi út kereszteződésében

Fotó: MTI/Ruprech Judit

A város legősibb emlékei

Pécs egyik legkülönlegesebb látnivalója a Cella Septichora Látogatóközpont, az ókeresztény sírkamrák lenyűgöző együttese, mely a római kori Sopianae temetőjének része, és kiemelkedő jelentőségének köszönhetően az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. A festett sírkamrák egyedülálló művészeti és történelmi értékkel bírnak.

A középkori városfalak egyetlen épen maradt bástyája a masszív kőépítmény, a vadregényes Barbakán, melynek tetejéről csodálatos kilátás nyílik a városra és a környező Mecsekre. A masszív kőépítmény a középkor hangulatát idézi, és a város védelmi rendszerének fontos eleme volt.