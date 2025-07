Sumela kolostor, avagy a spiritualitás alfája és ómegája

A lenyűgöző Sumela kolostor a kelet-törökországi Trabzon tartományban . a belső és külső falakat freskók díszítik

Fotó: Sailingstone Travel / Shutterstock

A szerzetesi élet a kolostorban

A kolostorban görög ortodox szerzetesek éltek és szolgáltak, akik nemcsak imádkoztak, hanem oktattak is, mivel a Sumela kolostorban iskola is működött. Az itt élő szerzetesek életét a magány, az elszigeteltség és a szellemi elmélyülés jellemezte, távol a világi zajoktól. A kolostor a keresztény hit terjesztésének fontos központja volt a régióban, a Fekete Madonna ikonja pedig gyógyító és csodatévő erejéről vált ismertté, amelyhez sokan elzarándokoltak.

Az intézményt története során többször is megtámadták és kifosztották, számos tűzvész is pusztította, de több jelentős uralkodó, például II. Mehmed és I. Szelim oszmán szultán védelmet és támogatást nyújtottak számára, így a kolostor tovább is fennmaradhatott és fejlődhetett.

Turisták sokasága a Sumela kolostorban

Fotó: Sener Dagasan / Shutterstock

Mai állapot és látogatás

A Sumela kolostor ma az Altındere Nemzeti Park területén található, és a környező természetvédelmi terület egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága. A kolostorhoz vezető út egy zöld erdei ösvényen keresztül vezet, majd keskeny, meredek lépcsőkön lehet feljutni az épületegyütteshez, ami önmagában is izgalmas túrázási élményt kínál.

2015-ben egy sziklaomlás miatt ideiglenesen lezárták, de 2019-ben újra megnyitották a látogatók előtt. A helyreállítási munkálatok során további újdonságokra derült fény, például egy titkos átjáróra, amely egy kápolnához vezet, ahol új freskókat tártak fel.

A kolostor ma is a vallási és kulturális örökség fontos része, szerepel az UNESCO világörökség javaslati listáján, és évente több ezer turista keresi fel, hogy megcsodálja az emberi találékonyság és hit monumentális alkotását, amely a természet és az építészet páratlan harmóniáját képviseli.