Így pakoljunk, hogy beleférjünk a kézipoggyászba, és ne kelljen pluszban fizetni

Az egyik leghatékonyabb módszer, amivel helyet spórolhatunk a kézipoggyászban utazás előtt, hogy a ruhákat nem hajtogatjuk, hanem szorosan feltekerjük. Ez nemcsak helyet spórol, de kevésbé is gyűrődnek az úton, így a vasalóra se lesz szükség…

Tippek utazáshoz

Fotó: Stock story / Shutterstock

Így tudunk helyet spórolni az utazásunkkor a kézipoggyászba

Használjunk vákuumzsákot!

Ha tényleg a maximumot akarjuk kihozni a bőröndünkből, akkor szerezzünk be vákuumzsákokat.

Ebbe csomagoljuk be az összes ruhát, amit vinni szeretnénk, majd a porszívó segítségével szívjuk ki belőle a levegőt. Így a ruhák méretei töredékükre csökkennek, így akár dupla annyi minden befér.

Pakoljunk rétegesen és töltsünk ki minden rést

A cipők olyan dolgokra is szuperek, amire nem is gondolnánk... A belsejük tökéletes hely apróbb dolgoknak, például zokniknak vagy alsóneműnek. A ruhákat rétegesen helyezzük el benne, és a kisebb darabokat a nagyobbak közé préseljük - ezzel is helyet takaríthatunk meg.

Viseljük a legnagyobb ruhadarabokat utazáskor

Ha egy vastag pulóvert vagy kabátot is vinni akarunk, akkor íme a megoldás. Ne a bőröndbe tegyük, hanem viseljük az utazás alatt – persze csak akkor, ha nem 40 fok van az indulásunkkor! Így nem foglalja a helyet a csomagunkban, és nem szólhatnak ránk.

Minimalizáljunk, de okosan!

Ne pakoljunk minden eshetőségre – inkább olyan ruhákat válasszunk, amiket többféleképpen is kombinálhatunk. Ha ügyesen variálunk, akkor kevesebb ruhadarabból is változatos szetteket tudunk összeállítani – a bőröndünkbe pedig marad hely arra, ha esetleg külföldön vásárolnánk magunknak vagy szeretteinknek.