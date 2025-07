Ismerd meg, hol találkozhatsz veszélyes állatokkal Európában! – videó

A legtöbben nem gondolnák, hogy a nyári vakáció alatt Európában is komoly veszélyek leselkedhetnek ránk. Pedig sokféle élőlény árthat – nemcsak neked, hanem a kutyádnak is. Ismerd meg, hol találkozhatsz veszélyes állatokkal Európában!

A csípése miatt a veszélyes állatok közé tartozik a szépséges medúza (illusztráció) Fotó: Pawel Kalisinski/pexels

Melyek a veszélyes állatok Európában, és hogyan védekezzünk ellenük?

Sokan, ha veszélyes állatokra gondolnak, rögtön Ausztrália, az afrikai szavanna vagy az esőerdők jutnak eszükbe. Pedig Európában is akadnak olyan élőlények, amelyek veszélyt jelenthetnek ránk vagy háziállatainkra – főként nyaralás alatt. A PETBOOK összegyűjtötte Európa legismertebb veszélyes állatait, és tippeket is ad arra, hogyan védhetjük meg magunkat és négylábú társainkat.

Barna medve

A barna medve akár 2,8 méter hosszúra és 550 kilogrammosra is megnőhet – Európa legnagyobb ragadozó állata. Becslések szerint mintegy 17 000 példány él még a kontinensen, főként a romániai Kárpátokban. Kisebb populációk találhatók Bosznia-Hercegovinában, Svédországban, Norvégiában, Olaszországban, Spanyolországban, Bulgáriában és Görögországban is.

Az Alpokban is élhet néhány medve, Dél-Tirol például külön figyelőrendszert működtet. Május és július között, a párzási időszakban különösen aktívak, de tavasszal, a téli álomból ébredve is fokozott óvatosság ajánlott a túrázók számára.

Medveveszély Magyarországon – Kisecsetnél túrázók látták a nagyragadozót a természetben

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Portugál gálya

Bár a portugál gályát gyakran medúzának tartják, valójában nem egyetlen élőlényről van szó, hanem több polip alkotta „állatcsoportról”, amelynek tagjai komoly együttműködésre képesek. A vízen lebegve hatalmas „szőnyeget” képez, rendkívül komplex struktúrával.

Nemcsak lenyűgöző, de sajnos rendkívül veszélyes is. Akár 50 méteres karjai is lehetnek, és fájdalmas, csíkos sérüléseket okozhatnak – emberre és kutyára is veszélyt jelenthetnek. Főként a Csendes-óceánban fordulnak elő, de a Kanári-szigeteken vagy Portugáliában is találkozhatunk velük.

Szúnyogok és lepkeszúnyogok

A mediterrán térségben gyakori lepkeszúnyog különösen veszélyes lehet, mivel többféle parazitát – például leishmaniákat – terjeszt, amelyek súlyos betegségeket okozhatnak kutyáknál és macskáknál. A hagyományos szúnyogok is komoly kórokat terjesztenek, például a szívférgességet (dirofilariózis). Mindkét betegség jellemző a Földközi-tenger mentén, de oltással és rovarriasztó szerekkel csökkenthető a fertőzés veszélye – még ha ezek nem is nyújtanak teljes védelmet.