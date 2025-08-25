Bakancslistás utazások: sarki fény, sivatagok, vulkánmászás

A bakancslistás helyek bárhol fellelhetőek világszerte és talán nem is kell olyan sokat utaznunk, hogy első kézből megtapasztaljuk őket. Minden ember számára létezik egy desztináció, amit bármi áron látni szeretne és tesz is azért, hogy ez a jövőben megvalósulhasson. A különleges élmények és az extrém utazások az emberi határfeszegetés szimbólumai, hogy mennyi mindent képesek vagyunk elkövetni, hogy egy ilyen kirándulás létrejöhessen. Néhány ember számára ez egy világ körüli út, másoknak egy nemzeti park bejárása, míg vannak olyanok, akik olyan rendkívüli dolgokat szeretnének látni életük során legalább egyszer, mint a sarki fény, az Antarktisz vagy egy működő vulkán.

Bakancslistás helyek, amiket látnod kell

Fotó: LightRocket via Getty Images/SOPA Images/Antonio Cascio

Bakancslistás helyek, amiket kár lenne kihagyni:

1. Sarki fény Skandináviában

Az aurora borealis, azaz az északi fény látványa rengeteg ember szívét megdobogtatja. Legtöbbször a zöld és lila színek lágy keveredésében jelenik meg, de jellemzően lehet vöröses, narancssárga, rózsaszín, citromsárga és még kék is, s együttesen olyan élményt nyújtanak, amit a képernyőn keresztül lehetetlen átélni. A legnépszerűbb úti célok Európában a sarki fény megtekintéséhez Norvégia, Svédország és Izland, de a világ más pontjain is látható, ha elég északra utazunk. Arra mindenképp figyelni kell, hogy csak a téli hónapokban látható. Norvégia egyik legészakibb pontján található Tromsø városa, amit gyakran a „sarki fény fővárosaként” is emlegetnek, így itt van a legtöbb esély megpillantani a csodálatos színtengert. Az aurora megnézése egy rendkívül bizonytalan vállalkozás, mivel nem tudni, hogy mikor bukkan fel és mennyi időre, de pont ettől lesz olyan izgalmas.

A legnépszerűbb úti célok Európában a sarki fény megtekintéséhez Norvégia, Svédország és Izland

Fotó: robertharding via AFP/Karen Deakin

2. Homokdűnék a Szaharán

A világ legnagyobb sivatagja egyértelműen a Szahara, aminél nagyobb monumentalitást kevés táj tud a szemek elé tárni. A szabadság és elszigeteltség érzése van jelen a hatalmas homoktengerben, ahol a dűnék hullámzó formái, a csend, a forróság és a horizont végtelenje egyszerre varázsolnak el bárkit, aki idetéved. Az egyik legnépszerűbb sivatag jelenleg Marokkóban van, ahol a helyi autentikus élmény keveredik a természettel: tevés karavánok és berber sátrak hadával találkozhatunk. Megéri egy éjszakát a sivatagban tölteni, hiszen az itteni csillagos eget nem lehet semmivel összehasonlítani.