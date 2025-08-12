Coolcation : amikor a hőség elől menekülünk – Európa legjobb klímabarát desztinációi

Az extrém melegek korát éljük, így a hűvösebb nyaralások már nemcsak kényelmi, hanem egészségügyi célokat is szolgálnak. Sokan szívesebben utaznak a nyári forróságban mérsékeltebb hőmérsékletű, északi országokba. Bemutatunk néhány helyet, ahol a nyár legfőbb ismertetője nem a kánikula, hanem a frissesség érzete. A coolcation egyre népszerűbb és simán leköröz néhány tengerparti nyaralást!

Akureyri, Izland

Fotó: Shutterstock

Legjobb coolcation úticélok:

Akureyri Izland második legnagyobb városa, skandináv fjordok, hófödte hegyek jellemzik. Tökéletes célállomás lehet, ha valaki egy hűvösebb nyaralásra vágyik, mivel a hőmérséklet nagyon ritkán megy 18 fok fölé. Ez az hőmérséklet lehetővé teszi, hogy az idetévedők felfedezzék az itt található természeti csodákat. A Godafoss-vízesés, a geotermikus Myvatn-tó a turisták kedvenc zarándokhelyei, de ha valaki kíváncsi lenne egy bálnalesre, itt azt is megteheti! A hely maga tökéletesen átadja a lassú, nyugodt izlandi élet minden aspektusát, a város utcáit virágok borítják és tele van aranyos kávézókkal és éttermekkel.

Koppenhága, Dánia

Dánia fővárosa ugyan egy picit melegebb, mint Akureyri, de a hőmérséklet itt is ritkán szokott 20-23 foknál feljebb menni. Tökéletes idő arra, hogy egy laza ruházatban felfedezzük a várost. A hosszú nappalok és a kellemes tengeri szellő teszik különlegessé a helyet. Mindenhol kerékpárosokkal találkozhatunk, itt található meg a Nyhavn kikötő, ami a város leghíresebb része. Emellett megnézhetjük a kis hableány szobrot és a királyi palotát is. A nyári időszakban a Tivoli vidámpark is tárt karokkal fogadja a látogatókat. Ha pedig egy kis hajókirándulásra vágyunk, itt azt is meg lehet tenni.

Koppenhága egyik leglátogatottabb helye Christiania, ami egy független autonóm városrész, ahol más törvények fogadnak, mint Dániában. Ez egy olyan hippi kommuna, ami sokkal szabadabb és teljesen egyedülálló a világon.

Lofoten-szigetek, Norvégia

Norvégia északi részén található meg a Lofoten-szigetcsoport. A természet szerelmeseinek azonnal a szívébe fogja zárni magát. Meredek hegyek, mély fjordok, pirosra festett házak jellemzik. Nyáron a hőmérséklet általában 12 és 18 fok között szokott mozogni. Ez nem egy tipikus turistalátványosság: ide túrázni, kajakozni, horgászni járnak az emberek, de a bevállalósak kipróbálják a vizet is. A nap még éjfélkor is az égen van ebben az időszakban, így az is életre szóló élmény lehet.