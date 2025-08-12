Coolcation : amikor a hőség elől menekülünk – Európa legjobb klímabarát desztinációi

Az extrém melegek korát éljük, így a hűvösebb nyaralások már nemcsak kényelmi, hanem egészségügyi célokat is szolgálnak. Sokan szívesebben utaznak a nyári forróságban mérsékeltebb hőmérsékletű, északi országokba. Bemutatunk néhány helyet, ahol a nyár legfőbb ismertetője nem a kánikula, hanem a frissesség érzete. A coolcation egyre népszerűbb és simán leköröz néhány tengerparti nyaralást!
Akureyri Izland második legnagyobb városa, skandináv fjordok, hófödte hegyek jellemzik. Tökéletes célállomás lehet, ha valaki egy hűvösebb nyaralásra vágyik, mivel a hőmérséklet nagyon ritkán megy 18 fok fölé. Ez az hőmérséklet lehetővé teszi, hogy az idetévedők felfedezzék az itt található természeti csodákat. A Godafoss-vízesés, a geotermikus Myvatn-tó a turisták kedvenc zarándokhelyei, de ha valaki kíváncsi lenne egy bálnalesre, itt azt is megteheti! A hely maga tökéletesen átadja a lassú, nyugodt izlandi élet minden aspektusát, a város utcáit virágok borítják és tele van aranyos kávézókkal és éttermekkel.
Dánia fővárosa ugyan egy picit melegebb, mint Akureyri, de a hőmérséklet itt is ritkán szokott 20-23 foknál feljebb menni. Tökéletes idő arra, hogy egy laza ruházatban felfedezzük a várost. A hosszú nappalok és a kellemes tengeri szellő teszik különlegessé a helyet. Mindenhol kerékpárosokkal találkozhatunk, itt található meg a Nyhavn kikötő, ami a város leghíresebb része. Emellett megnézhetjük a kis hableány szobrot és a királyi palotát is. A nyári időszakban a Tivoli vidámpark is tárt karokkal fogadja a látogatókat. Ha pedig egy kis hajókirándulásra vágyunk, itt azt is meg lehet tenni.
Koppenhága egyik leglátogatottabb helye Christiania, ami egy független autonóm városrész, ahol más törvények fogadnak, mint Dániában. Ez egy olyan hippi kommuna, ami sokkal szabadabb és teljesen egyedülálló a világon.
Norvégia északi részén található meg a Lofoten-szigetcsoport. A természet szerelmeseinek azonnal a szívébe fogja zárni magát. Meredek hegyek, mély fjordok, pirosra festett házak jellemzik. Nyáron a hőmérséklet általában 12 és 18 fok között szokott mozogni. Ez nem egy tipikus turistalátványosság: ide túrázni, kajakozni, horgászni járnak az emberek, de a bevállalósak kipróbálják a vizet is. A nap még éjfélkor is az égen van ebben az időszakban, így az is életre szóló élmény lehet.
A lengyel tengerparti város a középkori színes házairól, a Motlawa-folyó partján sorakozó kávézóiról híres. Nem szabad elfeledkezni a hely tengerészeti múltjáról sem, hiszen az is rengeteg turistát vonz. Gdańsknak két arca van, így több turistát is magával ránthat: a nagy város rengeteg városnézős, sétálós programmal bír, de aki elég bátor megmártózhat a tengerben is. Ugyan a körülbelül 25 fokos hőmérsékletű hely a nyári időben kicsit hűvös, de sokan fürdenek itt a tengerben – ezzel megadva maguknak az igazi coolcation élményt.
Tallin az UNESCO Világörökség része és Európában az egyik legjobb állapotban megmaradt város. Egy teljesen másik korszakba repítenek a macskaköves utcái, a tornyokkal szegélyezett városfal és a hangulatos kávézók. A hőmérséklet 22-24 fok közé tehető általában nyáron, így a városnézés nem lesz megterhelő az egész napos séta után sem. A kikötőből könnyedén átutazhatunk a közeli szigetekre, de Helsinki is rövid távon belül elérhető. Akik szeretik a tengert, a városnézést, a kultúrát ás friss levegőre vágynak, azoknak Tallin a legjobb választás.