Európa titkos városai, amelyekre a tömeg még nem lelt rá

Európa szerte megtalálhatóak olyan városok, amiket még nem fedeztek fel a turisták. Ezek a „titkos városok” a nyugodt séták melegágyai, itt találkozhatunk helyiekkel, akik a legjobb módon képesek bemutatni az országuk kultúráját. Ezeken a helyeken nincs hatalmas tömeg: nem kell sorban állni a múzeumok előtt, nem kell napokra előre mindent eltervezni, hogy bejussunk a kinézett helyekre. Képeket is anélkül tudsz készíteni, hogy a hátad mögött emberek tömkelege pózolna szintén ugyanazzal a nevezetességgel, ehelyett bele lehet felejtkezni a táj szépségébe, kipróbálni a helyi éttermeket és cukrászdákat és átélni a helyi autentikus élményt.
Bardejov, azaz magyarul Bártfa, Magyarországról autóval egy igazán könnyen elérhető város, de akár vonattal sem lehetetlen eljutni ide, ha valaki inkább a tömegközlekedést preferálná. A festői történelmi város középkori főtere megőrizte a régi gótikus és reneszánsz stílust, ami visszaköszön a legtöbb épületnél: a házaknál, a palotánál és a monumentális Szent Egidusz-templomnál is. Lélegzetállító sétát lehet tenni a kastély fölötti panorámás erődítményben, aminek a falrendszere lenyűgözően jó állapotban maradt meg.
Minden évben megrendezésre kerül a Bardejovské Dni, ami a város napját jelképezi, ilyenkor az ünnepségek alatt az egész város új erőre kap – reneszánsz hagyományőrzőkkel és vásári forgatagokkal találkozhatunk.
Más néven a Templomosok városaként is szokták emlegetni ezt a gyönyörű portugál várost, hiszen hozzátartozott a Krisztus Szegény Lovag rendjéhez és a Salamon Temploma rendhez is. Ezen okokból kifolyólag babonás településnek tartják. Jelenleg a „legjobb európai rejtett gyöngyszem” listát vezeti, amit egyszerre köszönhet a gazdag történelmének, nyugodt hangulatának és a Templomosokhoz fűződő múltjának is. A város legszebb és leglátogatottabb látványossága a Convento de Cristo, ami az UNESCO listáján is előkelő helyet kapott. Ez az egyik legimpozánsabb épület egész Portugáliában, de emellett még érdemes meglátogatni a Gualdim Pais épületét, illetve a templomokat, kolostorokat is.
Az Andalúzia szívében elhelyezkedő gyönyörű spanyol város meredek sziklafalakra épült, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a kanyonra. Az idelátogatók gyakran emlegetik Ronda szépségét, de ettől függetlenül még mindig rejtve maradt a legtöbb turista szeme elől, pedig könnyen megközelíthető a legtöbb andalúz nagyvárosból (Málaga, Granada, Marbella, Sevilla), de akár még Madridból is. Hangulatát részben a fehérre meszelt, sárgás árnyalattal áthúzott házaknak és a kovácsoltvas kerítéseknek köszönheti. Történelmileg rengeteg nép élt már itt, többek között a punok, föníciaiak, a görögök, az arabok és a rómaiak is. Az ő befolyásuknak köszönhetően ez a város egy igazi forrasztótégely, ha építkezési stílusokról beszélünk és mindegyik nép jellemzője szembeköszön az idelátogatókkal.
Yorkot Anglia legrégebbi városaként szokták emlegetni, ami telis tele van eldugott látnivalókkal és igazi élményt kínál a kalandra vágyó felfedezőknek. Olyan csodálatos építményekkel találkozhatunk itt, mint a Barley Hall, ami a középkorból fent maradt városháza és a Holy Trinity templom, aminek a csendes kertjében relaxálhatsz, piknikezhetsz vagy csak nézelődhetsz. A település nagy részét labirintusszerű utcák jellemzik, amelyeken végigsétálva szembesülhetünk vele, hogy York nagy része megmaradt eredeti formájában és nem hiába hívják a legrégebbi városnak. A középkori városfal a mai napig régi szépségét őrzi, mind a 4 kilométeren keresztül körbejárható és az idetévedő turisták egyik kedvenc látványossága.