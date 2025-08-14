Hírlevél

Európa titkos városai, amelyekre a tömeg még nem lelt rá

A legtöbb utazó általában egyből olyan nagyobb városokra teszi le a voksát, mint London, Párizs vagy Barcelona. Ezek a metropoliszok kétségkívül lenyűgözőek, de a hírnévvel együtt jár a turisták tömege is, azonban az igazi kincsek sokszor rejtve maradnak: apró települések, gyönyörű látványvilággal és csodálatos gasztronómiával. Mutatjuk Európa legszuperebb titkos városait!
Európa szerte megtalálhatóak olyan városok, amiket még nem fedeztek fel a turisták. Ezek a „titkos városok” a nyugodt séták melegágyai, itt találkozhatunk helyiekkel, akik a legjobb módon képesek bemutatni az országuk kultúráját. Ezeken a helyeken nincs hatalmas tömeg: nem kell sorban állni a múzeumok előtt, nem kell napokra előre mindent eltervezni, hogy bejussunk a kinézett helyekre. Képeket is anélkül tudsz készíteni, hogy a hátad mögött emberek tömkelege pózolna szintén ugyanazzal a nevezetességgel, ehelyett bele lehet felejtkezni a táj szépségébe, kipróbálni a helyi éttermeket és cukrászdákat és átélni a helyi autentikus élményt.

Fotó: margouillat photo / Shutterstock
Fotó: margouillat photo / Shutterstock

Európa titkos városai:

Bardejov, Szlovákia

bardejov, slovakia, 20.6.2022. Row of Houses on the town hall square in Bardejov, Slovakia. UNESCO old city. Ancient medieval historical square Bardejov
Bardejov, Szlovákia
Fotó: zedspider / Shutterstock

Bardejov, azaz magyarul Bártfa, Magyarországról autóval egy igazán könnyen elérhető város, de akár vonattal sem lehetetlen eljutni ide, ha valaki inkább a tömegközlekedést preferálná. A festői történelmi város középkori főtere megőrizte a régi gótikus és reneszánsz stílust, ami visszaköszön a legtöbb épületnél: a házaknál, a palotánál és a monumentális Szent Egidusz-templomnál is. Lélegzetállító sétát lehet tenni a kastély fölötti panorámás erődítményben, aminek a falrendszere lenyűgözően jó állapotban maradt meg.

Minden évben megrendezésre kerül a Bardejovské Dni, ami a város napját jelképezi, ilyenkor az ünnepségek alatt az egész város új erőre kap – reneszánsz hagyományőrzőkkel és vásári forgatagokkal találkozhatunk.

Tomar, Portugália

Old bridge (Ponte Vhela) over Nabao river, leading to the historic centre of Tomar, picturesque village in Santarem District, Portugal
Fotó: ScottYellox / Shutterstock
Fotó: ScottYellox / Shutterstock

Más néven a Templomosok városaként is szokták emlegetni ezt a gyönyörű portugál várost, hiszen hozzátartozott a Krisztus Szegény Lovag rendjéhez és a Salamon Temploma rendhez is. Ezen okokból kifolyólag babonás településnek tartják. Jelenleg a „legjobb európai rejtett gyöngyszem” listát vezeti, amit egyszerre köszönhet a gazdag történelmének, nyugodt hangulatának és a Templomosokhoz fűződő múltjának is. A város legszebb és leglátogatottabb látványossága a Convento de Cristo, ami az UNESCO listáján is előkelő helyet kapott. Ez az egyik legimpozánsabb épület egész Portugáliában, de emellett még érdemes meglátogatni a Gualdim Pais épületét, illetve a templomokat, kolostorokat is.

Ronda, Spanyolország

Stunning City of Ronda, Andalusia, Province of Málaga, Spain
Fotó: agaglowala / Shutterstock
Fotó: agaglowala / Shutterstock

Az Andalúzia szívében elhelyezkedő gyönyörű spanyol város meredek sziklafalakra épült, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a kanyonra. Az idelátogatók gyakran emlegetik Ronda szépségét, de ettől függetlenül még mindig rejtve maradt a legtöbb turista szeme elől, pedig könnyen megközelíthető a legtöbb andalúz nagyvárosból (Málaga, Granada, Marbella, Sevilla), de akár még Madridból is. Hangulatát részben a fehérre meszelt, sárgás árnyalattal áthúzott házaknak és a kovácsoltvas kerítéseknek köszönheti. Történelmileg rengeteg nép élt már itt, többek között a punok, föníciaiak, a görögök, az arabok és a rómaiak is. Az ő befolyásuknak köszönhetően ez a város egy igazi forrasztótégely, ha építkezési stílusokról beszélünk és mindegyik nép jellemzője szembeköszön az idelátogatókkal.

York, Anglia

Aerial view of York minster in England, UK
Fotó: Alexey Fedorenko / Shutterstock
Fotó: Alexey Fedorenko / Shutterstock

Yorkot Anglia legrégebbi városaként szokták emlegetni, ami telis tele van eldugott látnivalókkal és igazi élményt kínál a kalandra vágyó felfedezőknek. Olyan csodálatos építményekkel találkozhatunk itt, mint a Barley Hall, ami a középkorból fent maradt városháza és a Holy Trinity templom, aminek a csendes kertjében relaxálhatsz, piknikezhetsz vagy csak nézelődhetsz. A település nagy részét labirintusszerű utcák jellemzik, amelyeken végigsétálva szembesülhetünk vele, hogy York nagy része megmaradt eredeti formájában és nem hiába hívják a legrégebbi városnak. A középkori városfal a mai napig régi szépségét őrzi, mind a 4 kilométeren keresztül körbejárható és az idetévedő turisták egyik kedvenc látványossága.

 

