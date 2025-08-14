Európa szerte megtalálhatóak olyan városok, amiket még nem fedeztek fel a turisták. Ezek a „titkos városok” a nyugodt séták melegágyai, itt találkozhatunk helyiekkel, akik a legjobb módon képesek bemutatni az országuk kultúráját. Ezeken a helyeken nincs hatalmas tömeg: nem kell sorban állni a múzeumok előtt, nem kell napokra előre mindent eltervezni, hogy bejussunk a kinézett helyekre. Képeket is anélkül tudsz készíteni, hogy a hátad mögött emberek tömkelege pózolna szintén ugyanazzal a nevezetességgel, ehelyett bele lehet felejtkezni a táj szépségébe, kipróbálni a helyi éttermeket és cukrászdákat és átélni a helyi autentikus élményt.

Európa titkos városai, amelyekre a tömeg még nem lelt rá, mint például Ronda Spanyolországban.

Fotó: margouillat photo / Shutterstock

Európa titkos városai:

Bardejov, Szlovákia

Fotó: zedspider / Shutterstock

Bardejov, azaz magyarul Bártfa, Magyarországról autóval egy igazán könnyen elérhető város, de akár vonattal sem lehetetlen eljutni ide, ha valaki inkább a tömegközlekedést preferálná. A festői történelmi város középkori főtere megőrizte a régi gótikus és reneszánsz stílust, ami visszaköszön a legtöbb épületnél: a házaknál, a palotánál és a monumentális Szent Egidusz-templomnál is. Lélegzetállító sétát lehet tenni a kastély fölötti panorámás erődítményben, aminek a falrendszere lenyűgözően jó állapotban maradt meg.

Minden évben megrendezésre kerül a Bardejovské Dni, ami a város napját jelképezi, ilyenkor az ünnepségek alatt az egész város új erőre kap – reneszánsz hagyományőrzőkkel és vásári forgatagokkal találkozhatunk.

Tomar, Portugália

Régi híd (Ponte Vhela) a Nabao folyó felett, amely Tomar történelmi központjába vezet

Fotó: ScottYellox / Shutterstock

Más néven a Templomosok városaként is szokták emlegetni ezt a gyönyörű portugál várost, hiszen hozzátartozott a Krisztus Szegény Lovag rendjéhez és a Salamon Temploma rendhez is. Ezen okokból kifolyólag babonás településnek tartják. Jelenleg a „legjobb európai rejtett gyöngyszem” listát vezeti, amit egyszerre köszönhet a gazdag történelmének, nyugodt hangulatának és a Templomosokhoz fűződő múltjának is. A város legszebb és leglátogatottabb látványossága a Convento de Cristo, ami az UNESCO listáján is előkelő helyet kapott. Ez az egyik legimpozánsabb épület egész Portugáliában, de emellett még érdemes meglátogatni a Gualdim Pais épületét, illetve a templomokat, kolostorokat is.