Extrém szállások világszerte a jégszállodától a víz alatti lakosztályig

Az utazás élménye ma már sokkal több annál, minthogy eljussunk helyekre és felfedezzük őket. A XXI. század embere keresi az olyan meghökkentő turistaélményeket, amelyek különlegesek és kevesen élik át őket, ezért is foglalnak extrém szállást, hogy egy teljesen új szintre emeljék a kalandot. A rendkívüli szálláshelyek már ipari szintűre nőtték ki magukat: jégből készült hotelek, a dzsungel lombkoronáján épült villák vagy éppen a tenger mélyén lévő szállodák.

Ha igazán extrém szállást keresel, akkor a jégszálloda neked való lehet

Fotó: Shutterstock

Ha extrém szállást keresel, akkor ezeket mindenképp próbáld ki:

Jéghotel, Jukkasjärvi, Svédország

A világ első és leghíresebb jégszállodája Svédországban, azon belül is Jukkasjärvi városában található meg, ahol a szerencsések a megfelelő hónapokban tisztán láthatják a sarki fényt is. A hotel a Thorne-folyó jegéből épül újra minden évben és az teszi különlegessé, hogy mindig változik: a különböző művészek stílusai találkoznak és folyamatosan megújul, sosem lesz ugyanolyan, így mindig egyedi élményt ad. Az itt járó vendégek jégágyakon alszanak és rénszarvasbőr takaróban alszanak, hogy megvédjék magukat a hidegtől, mivel a hőmérséklet a létesítmény falain belül nem megy feljebb -5 és -8 Celsius foktól.

Fotó: Shutterstock

Costa Verde hotel, Costa Rica

A repülőgépek szerelmesei imádni fogják ezt a helyet, mivel Costa Rica dzsungelében, nem messze Manuel Antoniotól egy 727-es Boeing repülőt alakítottak át hotelszobává. A gép a fák lombkoronái között helyezkedik el, amiből igazi luxusapartmant készítettek. Magas talpazatra épült és öt darabban szállítottak át ide, hogy az érdeklődők számára megadja az igazán extrém utazási élményt. Gyönyörűen látni lehet a gépből a dzsungelt és az óceánt is, míg belül összkomfortossá, otthonossá tették.

Fotó: Getty Images

Buborékhotel, Izland

Izlandon több helyen is találkozhatunk buborékhotelekkel, amik egy igazán rendkívüli élménnyel szolgálnak az utazás szerelmeseinek. A buborékok általában az erdőben, a fák között helyezkednek el, ahonnan könnyebben meg lehet csodálni a sarki fényt, akár még az ágyból fekve is. Reykjavíktól nem messze, Ölvisholt és Hrosshagi településein található a „5 Million Star Hotel”, ami a legnépszerűbb a kategóriájában és ahol a közvetlen ég alatt aludhatunk az üvegbúrákban. Főleg a téli hónapokban népszerű ez a szálláshely.