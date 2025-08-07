Ez a 3 görög sziget még nincs tele turistával: felfedezésre váró kincsek

Görög szigetek, amelyek rejtve maradtak a nyilvánosság előtt. Kultúrában, gasztronómiában, látványosságban ugyanolyan kiemelkedőek, mint a felkapott társaik. Karpathos, Ikaria és Kythira igazi kincses szigetek, amelyek könnyen bárki kedvencévé válhatnak.

Kevésbé felkapott, de gyönyörű görög szigetek

Fotó: mRGB / Shutterstock

Eldugott görög szigetek

Karpathos

Görögország legvadregényesebb szigete, szemeket gyönyörködtető látvány tárul elénk. Jellemzően azúrkék tengerpartok és a mediterrán szépség minden aprósága kitárul elénk. Helyileg a Dodekanészoszi félszigeten található meg, félúton Rodosz és Kréta között. Kevésbé frekventált tömegközlekedési szempontból – talán pont ezért maradt rejtett a turisták előtt, ezáltal megőrizve a hely autentikus és nyugodt hangulatát. Legfőbb jellemzője, hogy a legtöbb strandja érintetlen, a kristálytiszta víz szinte átlátszó még. Emellett rengeteg hagyományos falvakkal is találkozhatunk, ahol a helyiek boldogan élik mindennapjaikat a régi görög módon.

Legszebb strandjai közé tartozik az Apella Beach, Amoopi és a Kyra Panagia Beach is. Ezek a partok a legjobb példák arra, hogy nem kell a legdrágább luxusnyaralóhelyekre menni ahhoz, hogy mi is megtapasztaljuk az ikonikus Mamma Mia! élményt. Olyan halászfalvak találhatóak meg itt, mint Agios Nikolaos vagy Lefkos. A turisták és helyiek által is a leglátogatottabb hely a szigeten az Olympos falu, ahol Karpathos lakosai előszeretettel járnak régi görög népviseletben és saját kezűleg készítik el öltözetüket.

Ikaria

A rejtett kincse az országnak, ahol még az élet is meghosszabbodik. Az Égei-tengeren található meg, rendkívül közel Törökországhoz. Egyes tanulmányok szerint az itt élő emberek több eséllyel élik meg a 100 éves kort, mint bármely amerikai, de Európában is az élvonalban jár. A stresszmentes, nyugodt élet, az egészséges mediterrán étrend mind azért vannak, hogy a lakók javítsanak élethosszúkon. Ikaria egyike a világ „kék zónáinak” – a helyeknek, ahol a legtovább élnek az emberek. Míg itt tartózkodunk mi is osztozhatunk a békés életmódjukban.

Ikaria

Fotó: LGieger / Shutterstock

Ezen az eldugott szigeten nem jellemző a rohanás – az éttermeket akkor nyitja ki a tulaj, amikor kedve van, a buszok akkor járnak, ha a sofőr úgy akarja. Nem aggódnak túl semmit, általában nem lehet őket kihozni a sodrukból. A sziget varázsa itt is a vadregényes tájban, a falvakban, a különleges strandokban rejlik.