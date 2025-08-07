Hírlevél

nyaralás

Ez a 3 görög sziget még nincs tele turistával: felfedezésre váró kincsek

Görögország évtizedek óta az egyik legkedveltebb turista célpont nyaralások szempontjából. Közel 6000 szigettel rendelkezik, de ebből mindössze pár száz lakott csak. Olyan híres görög úti célok léteznek, mint Santorini, Mykonos és Zakynthos. Ezek a helyek már szinte összeroppannak a turistáktól. Ha valaki egy csendesebb, autentikusabb nyaralásra vágyik, jobban teszi, ha ezen görög szigetek mellett teszik le a voksukat.
Görög szigetek, amelyek rejtve maradtak a nyilvánosság előtt. Kultúrában, gasztronómiában, látványosságban ugyanolyan kiemelkedőek, mint a felkapott társaik. Karpathos, Ikaria és Kythira igazi kincses szigetek, amelyek könnyen bárki kedvencévé válhatnak.

görög szigetek
Kevésbé felkapott, de gyönyörű görög szigetek
Fotó: mRGB / Shutterstock

Eldugott görög szigetek

Karpathos

Görögország legvadregényesebb szigete, szemeket gyönyörködtető látvány tárul elénk. Jellemzően azúrkék tengerpartok és a mediterrán szépség minden aprósága kitárul elénk. Helyileg a Dodekanészoszi félszigeten található meg, félúton Rodosz és Kréta között. Kevésbé frekventált tömegközlekedési szempontból – talán pont ezért maradt rejtett a turisták előtt, ezáltal megőrizve a hely autentikus és nyugodt hangulatát. Legfőbb jellemzője, hogy a legtöbb strandja érintetlen, a kristálytiszta víz szinte átlátszó még. Emellett rengeteg hagyományos falvakkal is találkozhatunk, ahol a helyiek boldogan élik mindennapjaikat a régi görög módon.

Legszebb strandjai közé tartozik az Apella Beach, Amoopi és a Kyra Panagia Beach is. Ezek a partok a legjobb példák arra, hogy nem kell a legdrágább luxusnyaralóhelyekre menni ahhoz, hogy mi is megtapasztaljuk az ikonikus Mamma Mia! élményt. Olyan halászfalvak találhatóak meg itt, mint Agios Nikolaos vagy Lefkos. A turisták és helyiek által is a leglátogatottabb hely a szigeten az Olympos falu, ahol Karpathos lakosai előszeretettel járnak régi görög népviseletben és saját kezűleg készítik el öltözetüket.

Ikaria

A rejtett kincse az országnak, ahol még az élet is meghosszabbodik. Az Égei-tengeren található meg, rendkívül közel Törökországhoz. Egyes tanulmányok szerint az itt élő emberek több eséllyel élik meg a 100 éves kort, mint bármely amerikai, de Európában is az élvonalban jár. A stresszmentes, nyugodt élet, az egészséges mediterrán étrend mind azért vannak, hogy a lakók javítsanak élethosszúkon. Ikaria egyike a világ „kék zónáinak” – a helyeknek, ahol a legtovább élnek az emberek. Míg itt tartózkodunk mi is osztozhatunk a békés életmódjukban.

picturesque harbour of Agios Kirikos on the Greek island Ikaria
Ikaria
Fotó: LGieger / Shutterstock

Ezen az eldugott szigeten nem jellemző a rohanás – az éttermeket akkor nyitja ki a tulaj, amikor kedve van, a buszok akkor járnak, ha a sofőr úgy akarja. Nem aggódnak túl semmit, általában nem lehet őket kihozni a sodrukból. A sziget varázsa itt is a vadregényes tájban, a falvakban, a különleges strandokban rejlik.

Kythira

A sziget, amely két tengeren lebeg: földrajzilag a Peleponnészoszi-félsziget déli részénél fekszik, a Jón-tenger és az Égei-tenger találkozásánál. Ez a kevertség ad igazán karaktert a helynek, hiszen a görög vonások és a modern mediterrán életérzés, amelyet csak a filmekben láthatunk a legjobb módon keveredik egymással.

Chora and the castle on Kythira island, Greece
Kythira
Fotó: Georgios Tsichlis / Shutterstock

Kythira úgyis el tudott még bújni a túlzott turista célpontok elől, hogy a görög mítosz szempontjából ez egy roppant meghatározó hely. A legenda szerint Aphrodité, a szerelem istennője, itt emelkedett ki a tengerből. A sziget megőrzi ezt a romantikus hangulatot: fehérre meszelt házak, szűk utcák, rejtett vízesések, világítótornyok. Legnépszerűbb strandjai Melidoni és Kaladi Beach.

Hogyan közelítsd meg őket?

A legegyszerűbben repülővel, majd komppal lehet eljutni ezekre a szigetekre. A gépek Athénban és Krétán szállnak le. Június elejétől egészen szeptember végéig megéri meglátogatni ezeket a helyeket. Ha szereted Görögországot, de a tömegturizmustól már rosszul vagy – ezek az eldugott görög szigetek a neked valóak!

 

