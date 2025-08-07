Ez a 3 görög sziget még nincs tele turistával: felfedezésre váró kincsek

Görög szigetek, amelyek rejtve maradtak a nyilvánosság előtt. Kultúrában, gasztronómiában, látványosságban ugyanolyan kiemelkedőek, mint a felkapott társaik. Karpathos, Ikaria és Kythira igazi kincses szigetek, amelyek könnyen bárki kedvencévé válhatnak.
Görögország legvadregényesebb szigete, szemeket gyönyörködtető látvány tárul elénk. Jellemzően azúrkék tengerpartok és a mediterrán szépség minden aprósága kitárul elénk. Helyileg a Dodekanészoszi félszigeten található meg, félúton Rodosz és Kréta között. Kevésbé frekventált tömegközlekedési szempontból – talán pont ezért maradt rejtett a turisták előtt, ezáltal megőrizve a hely autentikus és nyugodt hangulatát. Legfőbb jellemzője, hogy a legtöbb strandja érintetlen, a kristálytiszta víz szinte átlátszó még. Emellett rengeteg hagyományos falvakkal is találkozhatunk, ahol a helyiek boldogan élik mindennapjaikat a régi görög módon.
Legszebb strandjai közé tartozik az Apella Beach, Amoopi és a Kyra Panagia Beach is. Ezek a partok a legjobb példák arra, hogy nem kell a legdrágább luxusnyaralóhelyekre menni ahhoz, hogy mi is megtapasztaljuk az ikonikus Mamma Mia! élményt. Olyan halászfalvak találhatóak meg itt, mint Agios Nikolaos vagy Lefkos. A turisták és helyiek által is a leglátogatottabb hely a szigeten az Olympos falu, ahol Karpathos lakosai előszeretettel járnak régi görög népviseletben és saját kezűleg készítik el öltözetüket.
A rejtett kincse az országnak, ahol még az élet is meghosszabbodik. Az Égei-tengeren található meg, rendkívül közel Törökországhoz. Egyes tanulmányok szerint az itt élő emberek több eséllyel élik meg a 100 éves kort, mint bármely amerikai, de Európában is az élvonalban jár. A stresszmentes, nyugodt élet, az egészséges mediterrán étrend mind azért vannak, hogy a lakók javítsanak élethosszúkon. Ikaria egyike a világ „kék zónáinak” – a helyeknek, ahol a legtovább élnek az emberek. Míg itt tartózkodunk mi is osztozhatunk a békés életmódjukban.
Ezen az eldugott szigeten nem jellemző a rohanás – az éttermeket akkor nyitja ki a tulaj, amikor kedve van, a buszok akkor járnak, ha a sofőr úgy akarja. Nem aggódnak túl semmit, általában nem lehet őket kihozni a sodrukból. A sziget varázsa itt is a vadregényes tájban, a falvakban, a különleges strandokban rejlik.
A sziget, amely két tengeren lebeg: földrajzilag a Peleponnészoszi-félsziget déli részénél fekszik, a Jón-tenger és az Égei-tenger találkozásánál. Ez a kevertség ad igazán karaktert a helynek, hiszen a görög vonások és a modern mediterrán életérzés, amelyet csak a filmekben láthatunk a legjobb módon keveredik egymással.
Kythira úgyis el tudott még bújni a túlzott turista célpontok elől, hogy a görög mítosz szempontjából ez egy roppant meghatározó hely. A legenda szerint Aphrodité, a szerelem istennője, itt emelkedett ki a tengerből. A sziget megőrzi ezt a romantikus hangulatot: fehérre meszelt házak, szűk utcák, rejtett vízesések, világítótornyok. Legnépszerűbb strandjai Melidoni és Kaladi Beach.
A legegyszerűbben repülővel, majd komppal lehet eljutni ezekre a szigetekre. A gépek Athénban és Krétán szállnak le. Június elejétől egészen szeptember végéig megéri meglátogatni ezeket a helyeket. Ha szereted Görögországot, de a tömegturizmustól már rosszul vagy – ezek az eldugott görög szigetek a neked valóak!