Filmes helyszínek nyomában: 6 város, ahol a legnagyobb hollywoodi szuperprodukciók forogtak

A filmek világa világa tele van illúzióval, díszletekkel és digitális effektekkel, de a készítők gyakran választanak valós forgatási helyszíneket is, amivel még inkább törekednek a különleges látványra és a hitelességre. Sok ember nem is gondolná, hogy ezekbe a városokba bárki könnyedén eljuthat! Ezek a desztinációk ráadásul nemcsak a mozivásznon való megjelenés miatt érik meg a látogatást: a kultúra, a gasztronómia, a gyönyörű tájak ugyanúgy jelen vannak a valóságban is. Itt van 6 filmes helyszín, ami Magyarországról egészen Új-Zélandig kalauzol minket!
A szemfüles Trónok harca rajongóknak biztosan ismerős lehet már Dubrovnik neve, aminek óvárosa Királyvár fő forgatási helyszíne volt. A horvát tengerparti városon szinte semmit sem változtattak a sorozatban, minden úgy került képernyőre, ahogy ott találták: a városfalak, a tengerparti bástyák és a kanyargó macskaköves utak egyaránt. Tökéletes helyszín egy nyaralásra, de ha valaki kizárólag a sorozat miatt utazna ide, annak is van egy jó hírünk, hiszen a városban szerveznek „Game of Thrones-túrákat”, amely végigvezet a forgatási helyszíneken és a kulisszatitkokat is szépen bemutatja.
Ezekben a városokban megtalálható a Dunakanyar ikonikus látképe, ahonnan tökéletesen fel lehet fedezni Visegrád várát és Esztergom monumentális bazilikáját is, ami számos magyar történelmi film és sorozat otthonául szolgált. Olyan filmeket forgattak itt többek között, mint a Kincsem és a Várkonyi Zoltán rendezésével készült Egri csillagok. A városok és környékük tökéletes kirándulóhely a kikapcsolódni vágyóknak, hiszen felfedezhető a középkori hangulat, lélegzetelállító panoráma és a Duna-part romantikus vonzása.
Budapestet az utóbbi években egyre több hollywoodi szuperprodukcióhoz választották helyszínül, aminek az egyik legfőbb oka, hogy itt megfizethető áron tudnak forgatni és a város sokszínűségének köszönhetően bármivé át tudják alakítani. Olyan filmeket forgattak itt, mint a Vörös veréb vagy a Die Hard 5., sőt a méltán híres Dűne egyes kockái a Fiumei úti sírkertben lettek felvéve. A város változatos építészetének köszönhető, hogy ennyi helyszínnek el tudják adni és bármelyik európai nagyvárost életre tudják itt kelteni.
A brit főváros rengeteg olyan helyszínnel rendelkezik, ami ismerős lehet még a legnaivabbak számára is a Harry Potter filmekből, de természetesen nem ez az egyetlen produkció, ami itt kapott otthont. A King’s Cross pályaudvar igazi turista zarándokhely lett, mert olyanok is idetévednek, akiknek eszük ágában sincs vonatra szállni, hanem mindössze egy falba beépített bőröndös kocsiért jönnek ide, ami felett a 9 és ¾ vágány jelzés díszeleg. A varázslóvilág leghíresebb utcája, az Abszol út alapját is egy londoni helyszín adta, ami nem más, mint a Leadenhall Market, aminek viktoriánus csarnokai mintája visszaköszön a filmekben. A Millenium Bridge-re is megéri ellátogatni, ami a Harry Potter és a Félvér Herceg nyitójelenetében omlik össze a halálfalók támadása miatt.
Londontól 1 órára található meg Watford hangulatos városkája, ahová évente megszámlálhatatlan Harry Potter rajongó látogat el, hiszen itt kapott helyet a Warner Bros. Studio Tour, ahol az eredeti díszletek, jelmezek és kellékek a mai napig megnézhetőek. Olyan filmbéli helyszíneket építettek újra itt, mint a Roxfort nagyterme, a Tiltott Rengeteg, a Griffendél klubhelyisége és a Dursley család háza. Ha pedig megfáradunk a túra alatt, még egy vajsört is ihatunk! A stúdió túra ideális lehet bármely korosztály számára, és akár egész napos kikapcsolódást nyújthat.
Star Wars rajongóknak kötelező helyszín az Írországban található Skelling Michael sziklás szigete, az Atlanti-Óceánon, ahol a Star Wars: Ébredő Erő és Az utolsó jedik filmek zárójeleneteit forgatták. A drámai sziklafalak és az ősi kolostorok összese egy földöntúli látványt tár az idelátogatók szeme elé, így nem csoda, hogy Luke Skywalker otthonaként is ezt a helyszínt választották. Ugyan a látogatás nem lehetséges egész évben, de igazi kalandot nyújt a rajongók számára.
Matamata élete örökre felfordult, amikor Peter Jackson ide álmodta meg a Hobbitfalvát, ami az összes Gyűrűk ura és a Hobbit filmekben jelen van. A domboldalakba vájt, színes ajtajú kuckók és a Zöld Sárkány fogadó a mai napig látogathatók – természetesen csak idegenvezetéssel, de lehetőség van fotózni és elfogyasztani egy teát hobbit méretű csészékben.