Filmes helyszínek nyomában: 6 város, ahol a legnagyobb hollywoodi szuperprodukciók forogtak

A filmek világa világa tele van illúzióval, díszletekkel és digitális effektekkel, de a készítők gyakran választanak valós forgatási helyszíneket is, amivel még inkább törekednek a különleges látványra és a hitelességre. Sok ember nem is gondolná, hogy ezekbe a városokba bárki könnyedén eljuthat! Ezek a desztinációk ráadásul nemcsak a mozivásznon való megjelenés miatt érik meg a látogatást: a kultúra, a gasztronómia, a gyönyörű tájak ugyanúgy jelen vannak a valóságban is. Itt van 6 filmes helyszín, ami Magyarországról egészen Új-Zélandig kalauzol minket!

Dubrovnik, Horvátország – Westeros: A Trónok harca több jelenetét is ezen a helyszínen forgatták.

Fotó: robertharding via AFP/Ellen Rooney

Filmes helyszín és valódi úticél egyben

1. Dubrovnik, Horvátország – Westeros

A szemfüles Trónok harca rajongóknak biztosan ismerős lehet már Dubrovnik neve, aminek óvárosa Királyvár fő forgatási helyszíne volt. A horvát tengerparti városon szinte semmit sem változtattak a sorozatban, minden úgy került képernyőre, ahogy ott találták: a városfalak, a tengerparti bástyák és a kanyargó macskaköves utak egyaránt. Tökéletes helyszín egy nyaralásra, de ha valaki kizárólag a sorozat miatt utazna ide, annak is van egy jó hírünk, hiszen a városban szerveznek „Game of Thrones-túrákat”, amely végigvezet a forgatási helyszíneken és a kulisszatitkokat is szépen bemutatja.

2. Visegrád és Esztergom – Történelmi Magyarország a filmvásznon

Ezekben a városokban megtalálható a Dunakanyar ikonikus látképe, ahonnan tökéletesen fel lehet fedezni Visegrád várát és Esztergom monumentális bazilikáját is, ami számos magyar történelmi film és sorozat otthonául szolgált. Olyan filmeket forgattak itt többek között, mint a Kincsem és a Várkonyi Zoltán rendezésével készült Egri csillagok. A városok és környékük tökéletes kirándulóhely a kikapcsolódni vágyóknak, hiszen felfedezhető a középkori hangulat, lélegzetelállító panoráma és a Duna-part romantikus vonzása.

3. Budapest – Hollywood kedvence

Budapestet az utóbbi években egyre több hollywoodi szuperprodukcióhoz választották helyszínül, aminek az egyik legfőbb oka, hogy itt megfizethető áron tudnak forgatni és a város sokszínűségének köszönhetően bármivé át tudják alakítani. Olyan filmeket forgattak itt, mint a Vörös veréb vagy a Die Hard 5., sőt a méltán híres Dűne egyes kockái a Fiumei úti sírkertben lettek felvéve. A város változatos építészetének köszönhető, hogy ennyi helyszínnek el tudják adni és bármelyik európai nagyvárost életre tudják itt kelteni.