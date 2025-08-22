Hírlevél

Balaton

Kaland a Balaton-felvidéken – Egynapos útiterv borok, várak és vulkánok között

A magyar tenger a történelmi háttere, izgalmas emlékműi, ősi vulkánjai és hangulatos borvidékei miatt a turisták egyik kedvenc helye, ahová nemcsak fürdeni és lángosozni járnak. A Balaton-felvidék legszebb helyei akár egy nap alatt is bejárhatóak, ahol szép várak, természeti csodák, borospincék kísérik végig utunkat.
BalatonBalaton-felvidéki Borvidékvárakborvidékvulkán

A Balaton-felvidék sokszínűsége igazi páratlan élményt nyújt Magyarországon, ahol a domboldalak szőlőültetvényei évszázadok óta használatban vannak, a tanúhegyek különleges formái az évmilliókkal ezelőtti vulkanikus működés emlékei, és a várromok, amelyek csodásan idézik fel a régmúlt elfeledettségét. Nem lehetetlen egy nap alatt körbejárni, ha egy jól felépített útvonaltervet dolgozunk ki.

A Balaton-felvidék legszebb helyei akár egy nap alatt is bejárhatóak
Fotó: Northfoto

Kirándulás a Balaton-felvidéken

Indulás Badacsonyból, a tanúhegyektől

A legoptimálisabb kora reggel elkezdeni a kirándulást Badacsonyból, ami a helyiek szerint a tanúhegyek kapujaként is elhíresült, mint a Badacsony, Szent György-hegy vagy a Csobánc. A település fölé magasodó bazalthegy a Balaton ikonikus látképe, ahol mintegy 8 millió évvel ezelőtt indult el a vulkáni működés és közel 6 millió évig tartott. A tanösvények a mai napig tükrözik ennek a nyomát: a bazaltorgonák oszlopszerű képződményei a hosszú évekkel ezelőtt megszilárdult láva különleges maradványai. A bazalt ellenállóbb az eróziónál, ezért is maradhattak fent, s ezek az üledékek „tanúskodnak” a táj egykori arcáról, ezért is hívják őket tanúhegyeknek.

Fotó: AFP

Következő állomás: Szent György-hegy

Badacsonyból rövid idő alatt el lehet érni Szent György-hegyre autóval vagy akár kerékpárral, ahol a pazar panoráma, a szőlőültetvények tengere és a hagyományos balatoni házak fogadnak. A környéken fellelhető településeket sem érdemes kihagyni a kirándulásból, hiszen híresek a boraikról és autentikus látképükről, mint Kisapáti és Hegymagas.

Fotó: Wikimedia Commons

Csobánc és Szigliget várai

Érdemes a kis falvak után felfedezni Csobáncot, aminek tetején a Gyulaffy család vára áll, ami rengeteg költőt megihletett már. A vár ma már sajnos romos állapotban van, de ugyanúgy idézi a középkor hangulatát és már csak az innen nyíló kilátás is lélegzetelállító. A napba még beleférhet Szigliget vára is, ami már sokkal jobb állapotban maradt fent az utókornak és a mai napig a Balaton-felvidék egyik leglátogatottabb látnivalója ez az építmény, ami még IV. Bélának is annyira tetszett, hogy megszerezte magának. Középkori falak, bástyák és oszlopok jellemzik, amelyek szintén pillanatok alatt képesek visszarepíteni a múltba.

A Csobánc-hegy vára
Fotó: Wikimedia Commons

A nap tökéletes zárása Balatonfüred

A tó keleti oldalán helyezkedik el Balatonfüred, ami a kalandos nap végére egy nyugodt megálló lehet. A város híres strandjairól, büféiről és borairól egyaránt. Ha az idő még jó, akár meg is lehet mártózni a Balatonban, de a Tagore sétányon remek éttermek és minőségi borok várnak.

Fotó: AFP

Hogyan lehet eljutni ezekbe a településekbe?

  • A Badacsony és a Szent György-hegy autóval 10 perc, míg kerékpárral 25 perc a Balatoni bringakörúton keresztül.
  • A Szent György-hegy és Csobánc távolsága autóval 15 perc Tapolcán át, míg kerékpárral 30-40 perc közé tehető.
  • Csobánc és Szigliget 20 perc autóútra helyezkedik el egymástól, ami biciklivel 30-40 perc.
  • Szigliget és Balatonfüred távolsága a leghosszabb, ez autóval 40 perc is lehet a 71-es főúton, míg a bevállalósabbak biciklivel akár másfél órán át is tekerhetnek.

 

