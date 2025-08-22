Kaland a Balaton-felvidéken – Egynapos útiterv borok, várak és vulkánok között

A Balaton-felvidék sokszínűsége igazi páratlan élményt nyújt Magyarországon, ahol a domboldalak szőlőültetvényei évszázadok óta használatban vannak, a tanúhegyek különleges formái az évmilliókkal ezelőtti vulkanikus működés emlékei, és a várromok, amelyek csodásan idézik fel a régmúlt elfeledettségét. Nem lehetetlen egy nap alatt körbejárni, ha egy jól felépített útvonaltervet dolgozunk ki.

A Balaton-felvidék legszebb helyei akár egy nap alatt is bejárhatóak!

Fotó: Northfoto

Kirándulás a Balaton-felvidéken

Indulás Badacsonyból, a tanúhegyektől

A legoptimálisabb kora reggel elkezdeni a kirándulást Badacsonyból, ami a helyiek szerint a tanúhegyek kapujaként is elhíresült, mint a Badacsony, Szent György-hegy vagy a Csobánc. A település fölé magasodó bazalthegy a Balaton ikonikus látképe, ahol mintegy 8 millió évvel ezelőtt indult el a vulkáni működés és közel 6 millió évig tartott. A tanösvények a mai napig tükrözik ennek a nyomát: a bazaltorgonák oszlopszerű képződményei a hosszú évekkel ezelőtt megszilárdult láva különleges maradványai. A bazalt ellenállóbb az eróziónál, ezért is maradhattak fent, s ezek az üledékek „tanúskodnak” a táj egykori arcáról, ezért is hívják őket tanúhegyeknek.

Fotó: AFP

Következő állomás: Szent György-hegy

Badacsonyból rövid idő alatt el lehet érni Szent György-hegyre autóval vagy akár kerékpárral, ahol a pazar panoráma, a szőlőültetvények tengere és a hagyományos balatoni házak fogadnak. A környéken fellelhető településeket sem érdemes kihagyni a kirándulásból, hiszen híresek a boraikról és autentikus látképükről, mint Kisapáti és Hegymagas.

Fotó: Wikimedia Commons

Csobánc és Szigliget várai

Érdemes a kis falvak után felfedezni Csobáncot, aminek tetején a Gyulaffy család vára áll, ami rengeteg költőt megihletett már. A vár ma már sajnos romos állapotban van, de ugyanúgy idézi a középkor hangulatát és már csak az innen nyíló kilátás is lélegzetelállító. A napba még beleférhet Szigliget vára is, ami már sokkal jobb állapotban maradt fent az utókornak és a mai napig a Balaton-felvidék egyik leglátogatottabb látnivalója ez az építmény, ami még IV. Bélának is annyira tetszett, hogy megszerezte magának. Középkori falak, bástyák és oszlopok jellemzik, amelyek szintén pillanatok alatt képesek visszarepíteni a múltba.