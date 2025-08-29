Rejtélyek a kastélyok falai mögött: titkos folyosók, tragédiák és Sisi otthona

A kastélyok falai pazar pompát, romantikát és olykor tragédiákat is rejtenek. Magyarországon főleg barokk és rokokó építészeti stílusban épültek és sokan közülük a mai napig látogathatóak, amelyek közül néhány múzeumként, rendezvényházként vagy kulturális központként élnek tovább.

A szécsényi Forgách-kastély

Fotó: TheDirectorArt / Shutterstock

A szécsényi Forgách-kastély: Nógrád büszkesége

A 14. században kezdték el építeni a Szécsény városának szívében található Forgách-kastélyt, de csak évszázadokkal később nyerte el a mostani formáját. Olyan történelmi személyiségek jártak itt, mint Zsigmond király, Hunyadi János, de még Mátyás király is. A várat a híres Forgách család építette, akik már egészen a török időktől meghatározó szerepet töltöttek be az ország életében. Az épület más társaihoz képest egyszerűnek tűnhet, de megvan a maga sajátos bája. A parkjában található meg Magyarország legidősebb fája, ami egy 300 éves platánfa.

Ma már múzeumként üzemel, ahol régészeti és történelmi kiállítások várják az odalátogatókat. A helyi közösség a szívén viseli a sorsát, így a kultúra központjává vált.

A fertődi Esterházy-kastély: a magyar Versailles

Már valószínűleg nagyon sokan hallottak a fertődi Esterházy-kastélyról, amit méltán neveznek a magyar Versailles-nak is. Az 1700-as évek második felében kezdte építtetni Esterházy Miklós, aki egy rokokó remekművet álmodott meg, ami a mai napig elkápráztatja az embereket. A komolyzene kedvelőinek érdekes tény lehet, hogy Joseph Haydn, az osztrák zeneszerző, évtizedekig játszott a kastélyban.

A fertődi Esterházy-kastély

Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Aranyozott dísztermei és hatalmas parkja van, amelynek bejárása akár egy kisebb túrát is jelenthet, méltán emelik a kastélyt a világ építészeti örökségének kiemelkedő részévé. A legenda szerint a kastély alatt titkos folyosók húzódnak végig, amik összekötik az uradalom többi részével. Ugyan mára ezeknek a nagy része eltűnt és nem járható, még mindig lázban tartja a turistákat.

A gödöllői Grassalkovich-kastély: uralkodók otthona

A gödöllői Grassalkovich-kastély

Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

A három kastély közül ez lehet a leghíresebb, hiszen szorosan kapcsolódik a magyarok kedvenc királynéjához, Sisihez. A 18. században építtette barokk stílusban Grassalkovich Antal gróf és a későbbiekben a család nyári rezidenciájává vált. Sisi királyné szívében különleges helyet foglalt el Gödöllő, mert itt el tudott vonulni az udvari intrikák elől és ezen a helyen érezte magát igazán otthon. Az általa használt magánlakosztály nem hasonlított a kastély többi részéhez, mert igazi puritán módon rendezte be magának, ami teljes ellentétben állt a pompás dísztermekkel. A kulturális programok és a kiállítások a mai napig felidézik Sisi emlékét.