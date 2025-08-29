Hírlevél

Rejtélyek a kastélyok falai mögött: titkos folyosók, tragédiák és Sisi otthona

Magyarország történelmi helyei nemcsak lenyűgöznek, hanem élő időutazásra is hívnak: falai között egykor királyok, királynők és nemesek éltek, akiknek történetei ma is megelevenednek a falak között. Három várat gyűjtöttünk össze: a szécsényi Forgách-, a fertődi Esterházy- és a gödöllői Grassalkovich-kastélyt és felfedezzük milyen titkokat rejtenek.
A kastélyok falai pazar pompát, romantikát és olykor tragédiákat is rejtenek. Magyarországon főleg barokk és rokokó építészeti stílusban épültek és sokan közülük a mai napig látogathatóak, amelyek közül néhány múzeumként, rendezvényházként vagy kulturális központként élnek tovább.

A szécsényi Forgách-kastély
Fotó: TheDirectorArt / Shutterstock

A szécsényi Forgách-kastély: Nógrád büszkesége

A 14. században kezdték el építeni a Szécsény városának szívében található Forgách-kastélyt, de csak évszázadokkal később nyerte el a mostani formáját. Olyan történelmi személyiségek jártak itt, mint Zsigmond király, Hunyadi János, de még Mátyás király is. A várat a híres Forgách család építette, akik már egészen a török időktől meghatározó szerepet töltöttek be az ország életében. Az épület más társaihoz képest egyszerűnek tűnhet, de megvan a maga sajátos bája. A parkjában található meg Magyarország legidősebb fája, ami egy 300 éves platánfa.

Ma már múzeumként üzemel, ahol régészeti és történelmi kiállítások várják az odalátogatókat. A helyi közösség a szívén viseli a sorsát, így a kultúra központjává vált.

A fertődi Esterházy-kastély: a magyar Versailles

Már valószínűleg nagyon sokan hallottak a fertődi Esterházy-kastélyról, amit méltán neveznek a magyar Versailles-nak is. Az 1700-as évek második felében kezdte építtetni Esterházy Miklós, aki egy rokokó remekművet álmodott meg, ami a mai napig elkápráztatja az embereket. A komolyzene kedvelőinek érdekes tény lehet, hogy Joseph Haydn, az osztrák zeneszerző, évtizedekig játszott a kastélyban.

Fertod, Hungary - Aerial view of the beautiful Esterhazy Castle (Esterhazy-kastely) and garden in the Town of Fertod, near Sopron on a sunny summer morning with golden sky at sunrise
A fertődi Esterházy-kastély
Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Aranyozott dísztermei és hatalmas parkja van, amelynek bejárása akár egy kisebb túrát is jelenthet, méltán emelik a kastélyt a világ építészeti örökségének kiemelkedő részévé. A legenda szerint a kastély alatt titkos folyosók húzódnak végig, amik összekötik az uradalom többi részével. Ugyan mára ezeknek a nagy része eltűnt és nem járható, még mindig lázban tartja a turistákat.

A gödöllői Grassalkovich-kastély: uralkodók otthona

Aerial photo of the Gödöllő Royal Castle. The palace is the favorite summer residence of the Habsburg princess, Empress of Austria and Queen Elizabeth Sissi of Hungary. Hungary Godollo.
A gödöllői Grassalkovich-kastély
Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

A három kastély közül ez lehet a leghíresebb, hiszen szorosan kapcsolódik a magyarok kedvenc királynéjához, Sisihez. A 18. században építtette barokk stílusban Grassalkovich Antal gróf és a későbbiekben a család nyári rezidenciájává vált. Sisi királyné szívében különleges helyet foglalt el Gödöllő, mert itt el tudott vonulni az udvari intrikák elől és ezen a helyen érezte magát igazán otthon. Az általa használt magánlakosztály nem hasonlított a kastély többi részéhez, mert igazi puritán módon rendezte be magának, ami teljes ellentétben állt a pompás dísztermekkel. A kulturális programok és a kiállítások a mai napig felidézik Sisi emlékét.

 

 

