Ismeretlen hazai kincsek: kevésbé látogatott csodás települések

Szentendre, Pécs, Szilvásvárad mind olyan magyar települések, amiket szívesen látogatják a turisták, azonban ennél sokkal több rejtőzik kis országunkban. A térképen fellelhető rengeteg olyan hely, amelyek sokszor eldugottak, kevésbé frekventáltak és méltatlanul kimaradnak a nagyközönség látóteréből. Ezek a helyek nemcsak nyugodtabbak, hanem olyan autentikus élményekkel is szolgálnak, amelyek bemutatják hazánk sokszínűségét és egy teljesen más kulturális, hagyományőrző arcát. Összegyűjtöttünk 4 olyan hazai gyöngyszemet, amik kevésbé ismertek a nagyközönség számára, de annál jobban elvarázsolja az utazni vágyókat.

Eldugott magyar települések, amelyeket érdemes felfedezni!

Fotó: Shutterstock / sh

Ezeket a magyar településeket látogasd meg, ha valami autentikusat szeretnél felfedezni:

Szalafő

Szalafő az Őrségben helyezkedik el, ami mindig is a nyugalomról, az autentikus élményekről és a múltba való visszarepülésről volt híres. A település egyik legnagyobb érdekessége, hogy ugyanúgy hét dombra épült, mint Róma is az ókorban. Az egész hely az 1700-as éveket idézi, hiszen próbálták az akkori állapotokat a legjobb módon megőrizni, így az eredeti környezet a mai napig érzékelhető egy kisebb modern beütéssel. A község szeres szerkezetű, azaz a házak egymástól távol, kisebb csoportokban helyezkednek el, ami különösen egyedivé teszi. Szalafőben található meg a Pityerszer skanzen, ami mesebeli módon mutatja be a helyi építészet és életmód legkitűnőbb elemeit, ahol a zsúpfedeles házak, a hagyományőrző konyhák és a régi gazdasági épületek újra életre keltik a múltat. A természetjáróknak is tökéletes kikapcsolódást hozhat el ez a település, mivel innen könnyedén bejárható az Őrségi Nemzeti Park, ahol védett növényekkel, ritka állatfajokkal és erdős részekkel találkozhatunk.

Fotó: berni0004 / Shutterstock

Velem

A furcsa nevű, Kőszeg melletti település sokak számára ismeretlen lehet, pedig sok szempontból kiemelkedik a magyar települések közül. Velem a Szent-Vid hegy lábánál helyezkedik el, ami nem kizárólag a szépsége, de történelmi múltja miatt is olyan különleges, hiszen már a bronzkor óta lakott terület és rengeteg régészeti felfedezésre bukkantak itt a szakemberek. Turizmusa jelentős részét a falu körül növő gesztenyefák adják, aminek minden évben külön fesztivált szentelnek, ahol a hagyományos szokások mellett hatalmas gasztronómiai élményekkel távozhatnak a turisták. A település sokak számára egyet jelent a békével és az egészséggel, hiszen itt található az Írottkő Natúrpark Látogatóközpont, ami tökéletes kiindulási pont lehet bárki számára, aki inkább a túrázási lehetőségek miatt látogatna el ide.