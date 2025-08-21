Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

turizmus

Ismeretlen hazai kincsek: kevésbé látogatott csodás települések

34 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országunk büszkélkedik rengeteg olyan festői tájjal, a kultúra központjává vált településekkel, amik a turisták számára gyönyörű látványt és megannyi programot kínálnak. Nálunk is jellemző, hogy a kirándulni vágyók csak a legnépszerűbb célpontokat látogatják meg, pedig ezek a magyar települések természeti szépségükkel, különleges hangulatukkal és történelmi múltjukkal könnyen belopják magukat bárki szívébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turizmusHagyományörzőfalu

Szentendre, Pécs, Szilvásvárad mind olyan magyar települések, amiket szívesen látogatják a turisták, azonban ennél sokkal több rejtőzik kis országunkban. A térképen fellelhető rengeteg olyan hely, amelyek sokszor eldugottak, kevésbé frekventáltak és méltatlanul kimaradnak a nagyközönség látóteréből. Ezek a helyek nemcsak nyugodtabbak, hanem olyan autentikus élményekkel is szolgálnak, amelyek bemutatják hazánk sokszínűségét és egy teljesen más kulturális, hagyományőrző arcát. Összegyűjtöttünk 4 olyan hazai gyöngyszemet, amik kevésbé ismertek a nagyközönség számára, de annál jobban elvarázsolja az utazni vágyókat.

Eldugott magyar települések, amelyeket érdemes felfedezni!
Eldugott magyar települések, amelyeket érdemes felfedezni!
Fotó: Shutterstock / sh

Ezeket a magyar településeket látogasd meg, ha valami autentikusat szeretnél felfedezni:

Szalafő

Szalafő az Őrségben helyezkedik el, ami mindig is a nyugalomról, az autentikus élményekről és a múltba való visszarepülésről volt híres. A település egyik legnagyobb érdekessége, hogy ugyanúgy hét dombra épült, mint Róma is az ókorban. Az egész hely az 1700-as éveket idézi, hiszen próbálták az akkori állapotokat a legjobb módon megőrizni, így az eredeti környezet a mai napig érzékelhető egy kisebb modern beütéssel. A község szeres szerkezetű, azaz a házak egymástól távol, kisebb csoportokban helyezkednek el, ami különösen egyedivé teszi. Szalafőben található meg a Pityerszer skanzen, ami mesebeli módon mutatja be a helyi építészet és életmód legkitűnőbb elemeit, ahol a zsúpfedeles házak, a hagyományőrző konyhák és a régi gazdasági épületek újra életre keltik a múltat. A természetjáróknak is tökéletes kikapcsolódást hozhat el ez a település, mivel innen könnyedén bejárható az Őrségi Nemzeti Park, ahol védett növényekkel, ritka állatfajokkal és erdős részekkel találkozhatunk.

Szalafő, Őrség/Hungary - 10.11.2020: Pityerszer landscape in Orseg Hungary with a chicken .
Fotó: berni0004 / Shutterstock

Velem

A furcsa nevű, Kőszeg melletti település sokak számára ismeretlen lehet, pedig sok szempontból kiemelkedik a magyar települések közül. Velem a Szent-Vid hegy lábánál helyezkedik el, ami nem kizárólag a szépsége, de történelmi múltja miatt is olyan különleges, hiszen már a bronzkor óta lakott terület és rengeteg régészeti felfedezésre bukkantak itt a szakemberek. Turizmusa jelentős részét a falu körül növő gesztenyefák adják, aminek minden évben külön fesztivált szentelnek, ahol a hagyományos szokások mellett hatalmas gasztronómiai élményekkel távozhatnak a turisták. A település sokak számára egyet jelent a békével és az egészséggel, hiszen itt található az Írottkő Natúrpark Látogatóközpont, ami tökéletes kiindulási pont lehet bárki számára, aki inkább a túrázási lehetőségek miatt látogatna el ide.

2367252365
Fotó: Shutterstock

Jósvafő

Az Aggteleki Nemzeti Park mellett helyezkedik el a csupán 233 fős falu, Jósvafő, ami általában teljes egészében kimarad a turisták látómezejéből, hiszen a környéken inkább a cseppkőbarlangot szokták látogatni. Különlegessége, hogy a barlang egyik bejárata a faluból nyílik, így a természetjárók számára ez ideális kiindulási pont lehet. A Jósva forrásvidék mentén épültek házai, amelyek mellett malmok és vízi építmények funkcionáltak régen, de ma már csak emléktárgyként szolgálnak a régi idők gazdasági életére.

Riverbank and park in Jósvafő, Hungary
Fotó: B Gabriel / Shutterstock

Monoszló

Nem Monoszló az egyetlen bájos falu, ami a Balaton-felvidéken található meg, de a Káli-medence szívében elhelyezkedő település kihagyhatatlan a felfedezők számára. Főként ősszel érdemes látogatni a környező szőlőhegyek mediterrán hangulata végett, de emellett csendes kis utcák és román stílusú templom jellemzi. Páratlan panoráma nyílik a Balatonra és a környező kisebb falvakra, ha megmásszuk a Hegyestű kilátóhelyet, ami vulkanikus eredetű bazaltkúp és az egyik legkülönlegesebb geológiai látványosság egész hazánkban. Monoszló azok számára lehet tökéletes, akik egy kisebb balatoni kikapcsolódásra vágynak, de a nyüzsgést és a tömeget maguk mögött szeretnék hagyni. A helyi borászatokat, pedig vétek lenne kihagyni!

1893850705
Fotó: Airpixel - Drone imagery / Shutterstock 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!