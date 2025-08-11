Hírlevél

Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

nyaralás

Mi van a bőröndben? Mit visz magával egy profi utazó?

29 perce
Olvasási idő: 7 perc
Már mindenki próbált úgy pakolni, hogy csak a „legszükségesebb” dolgokat vigye magával, de ez nem is olyan egyszerű, mint ahogyan azt elképzeljük. A profi utazó már rutinosan pakol és sokan közülük akár egy hátizsákkal is képesek heteket lehúzni az adott helyeken. Mi kerül a bőröndbe?
A bepakolás művészet, amit egy profi utazó már tud. Nem is annyira egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. Utazások előtt a legegyszerűbb hiba, amit elkövethetünk, az a túlpakolás. Az egyik legfontosabb dolog, amit ki kell küszöbölni, hogy ne pakoljunk oda felesleges dolgokat, amiket már otthon is tudunk, hogy úgysem fogunk használni.

Mi van a bőröndben? Mit visz magával egy profi utazó?, utazás, 2025
A tapasztalt utazók a kevesebb néha több elvén pakolnak be
Fotó: Shutterstock/Mix and Match Studio

Mit visz magával egy profi utazó?

Minimalista, sokoldalú öltözék

A tapasztalt utazók a kevesebb néha több elvén pakolnak be. Próbálnak minél kisebb hátizsákba vagy bőröndbe beférni ezzel is helyet spórolva maguknak és az sem utolsó szempont, hogy minél kevesebbet kelljen cipekedniük. A ruházatoknál is oda kell figyelni, hogy kényelmes ruhadarabok legyenek a táskában, amik valamilyen módon viselve lesznek az utazás során, akár bevákuumozva. Sokan észben tartják azt is, hogy ezek a ruhák összeválogathatóak legyenek, színeikben passzoljanak és rétegezve is lehessen hordani őket.

Technikai felszerelések

A digitális nomádoktól és a világjáróktól tanulva az egyik legfontosabb szempont, hogy mindig naprakész technológiával induljunk neki az utazásoknak. Ha szükség lesz rá, akkor egy vékonyabb laptop könnyebben befér. Emellett nem szabad otthon hagyni a powerbankot. Érdemes utánanézni az adott országnak, hogy milyen adaptert használnak a telefonok és egyéb eszközök töltésére, mert sokkal egyszerűbb már itthon beszerezni az átalakítót, mint ott szembesülni a problémával. Sokan visznek még magukkal e-book olvasót és zajszűrős fülhallgatót is, de ami igazán elengedhetetlen lehet akár a családi nyaraláshoz, az egy vízálló tok a telefonoknak. Hasznos lehet beszerezni egy Bluetooth-os nyomkövetőt, amit rá tudunk csíptetni a személyes tárgyainkra.

Higiéniai eszközök

Azok az emberek, akik sokat utaznak arra is figyelnek, hogy a tisztálkodószerek, mint a sampon, tusfürdő kicsi, újratölthető flakonokban legyen. Így kevesebb helyet foglalnak. Ezeket a kisebb flakonokat manapság már szinte bármilyen boltban be lehet szerezni. Fürdéshez, strandoláshoz pedig elengedhetetlen a törülköző, de abból sem mindegy milyen. A mikroszálas változataik puhák, vékonyak, jól felszívják a vizet és ami a legfontosabb, hogy roppant kis helyet foglalnak.

Nagyon fontos, hogy legyen nálunk egy elsősegély doboz a legfontosabb gyógyszerekkel (fájdalom- és lázcsillapító, vitaminok), sebtapasszal, kézfertőtlenítővel, fertőtlenítő kendővel.

Mi van a bőröndben? Mit visz magával egy profi utazó?, utazás, 2025
A kisebb flakonokat manapság már szinte bármilyen boltban be lehet szerezni
Fotó: Shuttertock/Viktorya Telminova

Hivatalos okmányok, készpénz

A tapasztalt utazók felkészülnek minden váratlan dologra: nagyon fontos, hogy mindig ott legyen nálunk minden papírunk fizikai formában, de nem árt egy digitális formátum is belőlük. Ez vonatkozik a vízumokra, a repjegyekre, az esetleges oltási igazolásokra és a biztosításokra is, nem csak a hivatalos okmányokra. Mindig legyenek kéznél ezek az iratok akár egy nyakba akasztható tokban vagy övtáskában!

Mielőtt kiutaznánk a választott desztinációra rendkívül fontos utána nézni, hogy az adott helyen mennyire fogadnak el bankkártyát. Minden esetben hasznos, ha viszünk magunkkal készpénzt, hogy ne ott szembesüljünk a hibánkkal.

Alkalmazkodási készség, talpraesettség, rugalmasság – ezek csupa olyan dolgok, amiket egy profi utazó nem hagyhat otthon. Az utazás előtt mindenképp tájékozódni kell az adott ország szokásairól, mit illik és mit nem illik tenni, hordani. Ezeken az utazásokon nem a divat és a trend a lényeg, hanem a funkcionalitás.

 

