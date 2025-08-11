Mi van a bőröndben? Mit visz magával egy profi utazó?

A bepakolás művészet, amit egy profi utazó már tud. Nem is annyira egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. Utazások előtt a legegyszerűbb hiba, amit elkövethetünk, az a túlpakolás. Az egyik legfontosabb dolog, amit ki kell küszöbölni, hogy ne pakoljunk oda felesleges dolgokat, amiket már otthon is tudunk, hogy úgysem fogunk használni.

A tapasztalt utazók a kevesebb néha több elvén pakolnak be

Fotó: Shutterstock/Mix and Match Studio

Mit visz magával egy profi utazó?

Minimalista, sokoldalú öltözék

A tapasztalt utazók a kevesebb néha több elvén pakolnak be. Próbálnak minél kisebb hátizsákba vagy bőröndbe beférni ezzel is helyet spórolva maguknak és az sem utolsó szempont, hogy minél kevesebbet kelljen cipekedniük. A ruházatoknál is oda kell figyelni, hogy kényelmes ruhadarabok legyenek a táskában, amik valamilyen módon viselve lesznek az utazás során, akár bevákuumozva. Sokan észben tartják azt is, hogy ezek a ruhák összeválogathatóak legyenek, színeikben passzoljanak és rétegezve is lehessen hordani őket.

Technikai felszerelések

A digitális nomádoktól és a világjáróktól tanulva az egyik legfontosabb szempont, hogy mindig naprakész technológiával induljunk neki az utazásoknak. Ha szükség lesz rá, akkor egy vékonyabb laptop könnyebben befér. Emellett nem szabad otthon hagyni a powerbankot. Érdemes utánanézni az adott országnak, hogy milyen adaptert használnak a telefonok és egyéb eszközök töltésére, mert sokkal egyszerűbb már itthon beszerezni az átalakítót, mint ott szembesülni a problémával. Sokan visznek még magukkal e-book olvasót és zajszűrős fülhallgatót is, de ami igazán elengedhetetlen lehet akár a családi nyaraláshoz, az egy vízálló tok a telefonoknak. Hasznos lehet beszerezni egy Bluetooth-os nyomkövetőt, amit rá tudunk csíptetni a személyes tárgyainkra.

Higiéniai eszközök

Azok az emberek, akik sokat utaznak arra is figyelnek, hogy a tisztálkodószerek, mint a sampon, tusfürdő kicsi, újratölthető flakonokban legyen. Így kevesebb helyet foglalnak. Ezeket a kisebb flakonokat manapság már szinte bármilyen boltban be lehet szerezni. Fürdéshez, strandoláshoz pedig elengedhetetlen a törülköző, de abból sem mindegy milyen. A mikroszálas változataik puhák, vékonyak, jól felszívják a vizet és ami a legfontosabb, hogy roppant kis helyet foglalnak.