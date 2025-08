Őrségi barangolás – Top 5 túrahelyszín, ha magad mögött hagynád a város zaját

Európai bölény

Fotó: Miller Eszter / Shutterstock

A túrázók számára a Szalafő környéki erdők és a Kercaszomor környéki dombok kínálnak felejthetetlen élményeket.

A falvakban járva érdemes megállni a helyi tájházaknál, ahol a hagyományos őrségi paraszti élet tárul elénk. Ezek a múzeumok bemutatják a régi mesterségeket, a népviseletet és a mindennapi élet apró részleteit. Szalafő, Magyarszombatfa vagy Pityerszer falvai különösen kedveltek a látogatók körében, hiszen itt még ma is élő hagyományokkal találkozhatunk.

Az Őrség egyik legjelentősebb műemléképülete a veleméri Szentháromság-templom, amely a XIII. század végén épült, és különleges freskóiról híres. A késő román és korai gótikus stílusjegyeket ötvöző épület a helyi népi művészet egyik gyöngyszeme.

Szent Péter-templom

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Szintén kiemelkedő az őriszentpéteri Szent Péter-templom, amely 1230 körül épült román stílusban, majd a XIV-XV. században gótikus elemekkel bővítették, később pedig erődítménnyé alakították, hogy megvédje a környéket a török támadásoktól.

Mindkét templom a térség történelmi határőri múltjának és vallási életének fontos emléke, de az őriszentpéteri templom, amelyet a XVI-XVII. században reformátusok használták, majd katolikus kézre került vissza, egyben vallástörténeti emlék is. Ezek a templomok nemcsak építészeti értékeik miatt különlegesek, hanem azért is, mert a körülöttük még ma is látható védőárkok és erődítések az Őrség történelmi szerepét, a határőrzést idézik fel.

Nem szabad kihagyni az Őrségi Csillagvizsgálót sem, amely a természet és a csillagászat szerelmeseinek nyújt különleges élményt. Itt, a fényszennyezéstől távol, tiszta éjszakákon a Tejút és számtalan csillag ragyog az égen, mintha csak a mesék világába lépnénk.

Az Őrség gasztronómiája is különleges élményeket kínál. A helyi piacokon és fesztiválokon megkóstolhatjuk a régió büszkeségét, az őrségi tökmagolajat, a kézműves sajtokat, a friss mézet, a vadételeket és a helyi borokat. A térségben számos családi gazdaság működik, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a tradicionális gazdálkodásba és akár részt is vehetnek a mindennapi munkában.