Szabadság, élmény, kaland - ezért utazz egyedül!

A solo traveling magabiztosságot, önismeretet és páratlan élményeket ad, akik egyedül utaznak, több okból is teszik: nem várnak a családra és barátokra, meg akarják ismerni magukat jobban és önállóan szeretnének új kalandokba bonyolódni. Azonban fontos az előkészület, hogy egyedül is biztonságban érezhessük magunkat.
Az egyedül utazásnak a legnagyobb előnye, hogy csak magadhoz kell alkalmazkodni. Nem kell kompromisszumokat kötni, hogy ki mit, mikor és hogyan nézne meg. Mindent a saját igényeid szerint tudsz alakítani. Ha egy nap úgy döntesz, hogy kihagynád a nevezetességeket és az egész napos menetelést, akkor azt is megteheted, hogy csak pihenj. Nem lesz ott senki, aki más programokat szervezne neked, mint amire éppen szükséged lehet.
A legfontosabb mégis az egészben, az önismeret, itt tudhatod meg igazán, hogy ki vagy külső, zavaró tényezők nélkül. Egy ilyen utazás során csak magadra számíthatsz, ettől pedig rengeteget fejlődhet a problémamegoldó készséged is. Emellett olyan szituációkban lehet önbizalmat szerezni, amire elsőre nem is gondolnál.
Sokan félnek belevágni az egyedüli utazásokba biztonsági kérdések miatt. Tény, hogy sokkal körültekintőbbnek kell lenni, jobban fel kell mérni a helyzeteket, azonban ha kellő felkészülés előzi meg az utazást, kiküszöbölhetőek a váratlan helyzetek. Nagyon fontos már előre felmérni az adott országot, mielőtt még megtörténne a tényleges kiutazás. Milyen biztonsági helyzet van az országban? Mennyire biztonságos egyedül odamenni? Tisztában kell lenni a helyi illemszabályokkal és azokat szigorúan betartani. Mindenképp legyen otthon egy olyan személy, aki tudja, hogy hová utazol és ne felejtsd el őt megadni vészhelyzeti kontaktnak! Sose legyen nálad túl sok készpénz és nagyon vigyázz a cuccaidra, hogy nehogy valamit elveszíts! Nem utolsó sorban pedig elengedhetetlen, hogy minden fontos papírból legyen egy biztonsági másolatod is.
Mindent kis lépésekben kell kezdeni. Elsőre nem feltétlen adja a legnagyobb biztonsági érzetet, ha a világ másik felére utazunk el hetekre egyedül. Ideális lehet egy mindössze pár napos túrát választani egy olyan desztináción, ami elérhető távolságon belül van repülővel vagy más tömegközlekedési eszközzel. Európa nagyvárosai tárt karokkal várnak bárkit, általában fejlett infrastruktúrával, sok látnivalóval és kifogyhatatlan szálláslehetőségekkel. Néhány városba, mint például Milánó, reggel és este is indulnak oda-vissza repülők, amivel akár egy napos útra is elmehetsz, hogy kapj egy kis ízelítőt.
Mindenképp érdemes előre szállást foglalni, hogy meglegyen a kezdeti biztonságérzet és legyen egy állandóság. Az utazás többi része, pedig teljes mértékben alakítható. Készíts magadnak terveket, amiken bármikor tudsz alakítani, de adnak legalább egy biztonsági támpontot, hogy mindig legyen ötleted mit csinálj az adott napon.
Rengetegen vágnak neki utazásoknak egyedül, de ez nem egyenlő a magánnyal. Minden helyen részt lehet venni csoportos programokon, ahol korlátok nélkül lehet ismerkedni. Ugyanúgy be lehet ülni egy étterembe vagy egy bárba, ahol akár a helyiek is nyitottak lehetnek az új emberekre. A legtöbb hostelben pedig gyakoriak a közös esték, ahol a különböző nemzetiségű emberek megismerhetik egymás kultúráit. A legemlékezetesebb élmények alakulhatnak ki az új ismeretségeknek köszönhetően. Ne stresszelj rá arra, hogy mindent mindenképp meg kell nézned! Engedd el a túl szoros terveket és készülj valamelyest a spontaneitásra is, hiszen új emberek között fontos dolog lehet a rugalmasság. A legváratlanabb szituációkból indulnak ki a legjobb élmények.
Tisztában kell lenni azzal, hogy a solo traveling nem csak egy utazási forma, hanem egy kőkemény önismereti teszt is. Felkészülten kell belevágni, hogy a stabilitás megmaradjon. Természetesen lesznek pillanatok, amikor magányosnak vagy elveszettnek érezheted magad, de nem kell félni, hiszen ez teljesen normális. Nem szabad a rossz érzéseknek teret adni. Mindig az lebegjen a szemed előtt, hogy miért indultál útnak.
Sokat segíthet, ha már fejben előtte eltervezel magadnak egy napi rutint, amihez ha tartod magad csökkentheti a bizonytalanságot. Fontos, hogy ne érezd úgy, egyedül vagy teljesen, hanem megpróbálhatsz magaddal is kommunikálni: akár készíthetsz videókat az úton vagy hangjegyzeteket. Ha úgy érzed, hogy nem állsz arra készen még, hogy magadban ülj be egy étterembe, akkor érdemes lehet már otthon is gyakorolni - menj el egyedül moziba, étterembe, legyen minőségi időd magaddal.
Plusz támpontot adhat, ha mindent előre felírsz magadnak az utazással és a lelki gátjaiddal kapcsolatban. Mindez lehet egy-egy tipp kikapcsolódásra, programtervek és szempontok, hogy miben szeretnél még fejlődni. A nehéz pillanatokban ezeket a jegyzeteket, ha átfutod sokat tudnak segíteni!