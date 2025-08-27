Vízparti helyek hazánkban, ahol élmény a kikapcsolódás

A nyári kánikulában kevés jobb program akad, mint tóparton hűsölni, és ilyenkor szinte mindenkinek a Balaton jut eszébe elsőként. De a magyar tengeren túl is számtalan mesés hely vár felfedezésre: homokos partú, családbarát strandok, gyógyító erejű tavak és erdő mélyén megbúvó, nyugalmat árasztó menedékek csábítanak kikapcsolódásra. Ezeket gyűjtöttük össze.
Hévíz városában, Keszthely mellett, a Balatontól nem messze található meg Európa legnagyobb természetes termál tava, ami okkal került fel a listára. A tó különlegessége, hogy egy 38 méter mélyen lévő kráterből táplálkozik, aminek köszönhetően vize télen és nyáron is meleg, így egész évben alkalmas a szabadtéri fürdőzésre. A reumás betegek körében hosszú idők óta népszerű, hiszen iszapja gyógyhatású és vize is ásványi anyagokban gazdag, de azok számára is tökéletes választás, akik csak különleges vízi élményre vágynak.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye ismert természeti csodáiról és túraútvonalairól, de a megye igazi rejtett gyöngyszeme a Rudabányai bányató, ami egy igazi mediterrán hangulatot megidéző fürdőhely. A tó több mint 40 méteres mélysége ma is őrzi a hajdani vasércbánya emlékét, ám napjainkban már inkább kristálytiszta vize és meredek sziklafalai miatt vált híressé. Bár a fürdés engedélyezett, a különleges mélység fokozott óvatosságot kíván. A színek játéka és a táj egyedisége miatt a hely nemcsak a természet szerelmeseit, hanem a fotósokat és a vízparti kikapcsolódásra vágyókat is mágnesként vonzza.
Hegyhátszentjakab közelében, az Őrség szívében található meg a Vadása-tó, amely tökéletes választás, ha kiszakadnál a szürke hétköznapokból. Ma már leginkább a fürdőzők és a horgászok kedvenc helye, de egykor a vadászat volt a környék fő vonzereje – innen kapta a nevét is. A mesterséges tó az erdő sűrűjében bújik meg, és nemcsak a vízpart kínál kikapcsolódást: túraösvények és kiépített kerékpárutak is várják az aktív pihenés szerelmeseit. A forró nyári napokon igazi felüdülést nyújt a forrásokból táplálkozó víz, amely mindig friss és kellemesen hűvös marad.
Kaposvár közvetlen szomszédjában található meg a Deseda-tó, ami az ország egyik leghosszabb mesterséges tava a maga 8 kilométerével. A vízfelület igazi horgászparadicsom, de ennél sokkal több rejlik benne, hiszen rendezett strandokkal, játszóterekkel és még csónakázási lehetőségekkel is várja a turistákat. A tó körül kerékpárút fut végig, ami a sportok szerelmesei számára igazán hívogató.
A Kiskunság homokhátságának igazi kincse a Kalocsától nem messze fekvő Szelidi-tó, amely homokos partja és sekélysége miatt a kisgyermekes családok számára a legideálisabb nyaralóhely. A helyiek körében elterjedt a „Kiskunság Balatonja” elnevezés, hiszen szabadstrandok, vízi sportlehetőségek és fesztiválok színesítik az idelátogatók napjait. A víz minősége kiváló és a part menti ligetes rész folyamatosan gondoskodik az árnyékról.