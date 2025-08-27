Vízparti helyek hazánkban, ahol élmény a kikapcsolódás

A nyári kánikulában kevés jobb program akad, mint tóparton hűsölni, és ilyenkor szinte mindenkinek a Balaton jut eszébe elsőként. De a magyar tengeren túl is számtalan mesés hely vár felfedezésre: homokos partú, családbarát strandok, gyógyító erejű tavak és erdő mélyén megbúvó, nyugalmat árasztó menedékek csábítanak kikapcsolódásra. Ezeket gyűjtöttük össze.

Tóparti kiruaccáns: A Hévízi-tó Európa legnagyobb természetes gyógytava

Tóparti pihenés – Magyarország legszebb helyei

A gyógyító erejű Hévízi-tó

Hévíz városában, Keszthely mellett, a Balatontól nem messze található meg Európa legnagyobb természetes termál tava, ami okkal került fel a listára. A tó különlegessége, hogy egy 38 méter mélyen lévő kráterből táplálkozik, aminek köszönhetően vize télen és nyáron is meleg, így egész évben alkalmas a szabadtéri fürdőzésre. A reumás betegek körében hosszú idők óta népszerű, hiszen iszapja gyógyhatású és vize is ásványi anyagokban gazdag, de azok számára is tökéletes választás, akik csak különleges vízi élményre vágynak.

Rudabányai bányató, az észak tengerkékje

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ismert természeti csodáiról és túraútvonalairól, de a megye igazi rejtett gyöngyszeme a Rudabányai bányató, ami egy igazi mediterrán hangulatot megidéző fürdőhely. A tó több mint 40 méteres mélysége ma is őrzi a hajdani vasércbánya emlékét, ám napjainkban már inkább kristálytiszta vize és meredek sziklafalai miatt vált híressé. Bár a fürdés engedélyezett, a különleges mélység fokozott óvatosságot kíván. A színek játéka és a táj egyedisége miatt a hely nemcsak a természet szerelmeseit, hanem a fotósokat és a vízparti kikapcsolódásra vágyókat is mágnesként vonzza.

A Rudabányai tengerszem

Vadása-tó, az igazi erdei menedék az Őrség szívében

Hegyhátszentjakab közelében, az Őrség szívében található meg a Vadása-tó, amely tökéletes választás, ha kiszakadnál a szürke hétköznapokból. Ma már leginkább a fürdőzők és a horgászok kedvenc helye, de egykor a vadászat volt a környék fő vonzereje – innen kapta a nevét is. A mesterséges tó az erdő sűrűjében bújik meg, és nemcsak a vízpart kínál kikapcsolódást: túraösvények és kiépített kerékpárutak is várják az aktív pihenés szerelmeseit. A forró nyári napokon igazi felüdülést nyújt a forrásokból táplálkozó víz, amely mindig friss és kellemesen hűvös marad.