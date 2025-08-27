Hírlevél

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

édesvíz

Vízparti helyek hazánkban, ahol élmény a kikapcsolódás

1 órája
Ha tóparti pihenésről van szó, legtöbbünknek azonnal a Balaton ugrik be – nem véletlenül, hiszen igazi magyar tengerként vonzza a nyaralókat. De ne felejtsük el, hazánk számos más gyönyörű tava is várja a fürdőzni, kirándulni vagy egyszerűen csak kikapcsolódni vágyókat. Most öt olyan különleges vízparti helyet mutatunk be, amelyek a Balaton árnyékából kilépve is megállják a helyüket, és önálló úti célként is garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Tóparti összeállításunkban csodás helyszíneket mutatunk be!
édesvízBalatonKaposvárHévíz

A nyári kánikulában kevés jobb program akad, mint tóparton hűsölni, és ilyenkor szinte mindenkinek a Balaton jut eszébe elsőként. De a magyar tengeren túl is számtalan mesés hely vár felfedezésre: homokos partú, családbarát strandok, gyógyító erejű tavak és erdő mélyén megbúvó, nyugalmat árasztó menedékek csábítanak kikapcsolódásra. Ezeket gyűjtöttük össze.

tópart
Tóparti kiruaccáns: A Hévízi-tó Európa legnagyobb természetes gyógytava
Fotó: Shutterstock

Tóparti pihenés – Magyarország legszebb helyei

A gyógyító erejű Hévízi-tó

Hévíz városában, Keszthely mellett, a Balatontól nem messze található meg Európa legnagyobb természetes termál tava, ami okkal került fel a listára. A tó különlegessége, hogy egy 38 méter mélyen lévő kráterből táplálkozik, aminek köszönhetően vize télen és nyáron is meleg, így egész évben alkalmas a szabadtéri fürdőzésre. A reumás betegek körében hosszú idők óta népszerű, hiszen iszapja gyógyhatású és vize is ásványi anyagokban gazdag, de azok számára is tökéletes választás, akik csak különleges vízi élményre vágynak. 

Rudabányai bányató, az észak tengerkékje

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ismert természeti csodáiról és túraútvonalairól, de a megye igazi rejtett gyöngyszeme a Rudabányai bányató, ami egy igazi mediterrán hangulatot megidéző fürdőhely. A tó több mint 40 méteres mélysége ma is őrzi a hajdani vasércbánya emlékét, ám napjainkban már inkább kristálytiszta vize és meredek sziklafalai miatt vált híressé. Bár a fürdés engedélyezett, a különleges mélység fokozott óvatosságot kíván. A színek játéka és a táj egyedisége miatt a hely nemcsak a természet szerelmeseit, hanem a fotósokat és a vízparti kikapcsolódásra vágyókat is mágnesként vonzza.

Hungary - ​Mine lake at Rudabánya - Amazing drone view
A Rudabányai tengerszem
Fotó: Shutterstock

Vadása-tó, az igazi erdei menedék az Őrség szívében

Hegyhátszentjakab közelében, az Őrség szívében található meg a Vadása-tó, amely tökéletes választás, ha kiszakadnál a szürke hétköznapokból. Ma már leginkább a fürdőzők és a horgászok kedvenc helye, de egykor a vadászat volt a környék fő vonzereje – innen kapta a nevét is. A mesterséges tó az erdő sűrűjében bújik meg, és nemcsak a vízpart kínál kikapcsolódást: túraösvények és kiépített kerékpárutak is várják az aktív pihenés szerelmeseit. A forró nyári napokon igazi felüdülést nyújt a forrásokból táplálkozó víz, amely mindig friss és kellemesen hűvös marad.

20250811 Hegyhátszentjakab Fürdőzők a Vadása-tóban Fotó: Antal Lívia AL Zalai Hírlap ZH
A Vadása-tó az Őrség szívében
Fotó: Antal Lívia/Zalai Hírlap

Deseda-tó, a somogyi családok kedvence

Kaposvár közvetlen szomszédjában található meg a Deseda-tó, ami az ország egyik leghosszabb mesterséges tava a maga 8 kilométerével. A vízfelület igazi horgászparadicsom, de ennél sokkal több rejlik benne, hiszen rendezett strandokkal, játszóterekkel és még csónakázási lehetőségekkel is várja a turistákat. A tó körül kerékpárút fut végig, ami a sportok szerelmesei számára igazán hívogató. 

Szelidi-tó, a Kiskunság meglepetése

A Kiskunság homokhátságának igazi kincse a Kalocsától nem messze fekvő Szelidi-tó, amely homokos partja és sekélysége miatt a kisgyermekes családok számára a legideálisabb nyaralóhely. A helyiek körében elterjedt a „Kiskunság Balatonja” elnevezés, hiszen szabadstrandok, vízi sportlehetőségek és fesztiválok színesítik az idelátogatók napjait. A víz minősége kiváló és a part menti ligetes rész folyamatosan gondoskodik az árnyékról.

 

