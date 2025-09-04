4 hazai túraútvonal, amit gyerekek és idősek is könnyedén teljesíthetnek

A legkellemesebb időszak a túrázásra a tavasz és az ősz, ekkor a legoptimálisabb a hőmérséklet. Hogy a túra ne legyen se unalmas, sem pedig fizikailag megterhelő, olyan túraútvonalakat gyűjtöttünk össze, amelyek gyerekekkel és idősebbek számára is könnyen teljesíthetők.

Túraútvonalak a Dera-szurdoknál

Fotó: A great shot of / Shutterstock

Legyen a túra a gyermekkor része

Ha a kicsiket gyerekkoruktól a természet szeretetére tanítod, felnőttként is szívesebben indulnak majd túrázni. Érdemes nekik elmagyarázni az alapvető természetjáró szabályokat: hogyan kell tiszteletteljesen viselkedni az erdőben, miért fontos, hogy ne szemeteljünk, és miért legyen mindig kéznél elegendő víz és néhány falat ennivaló. Az alábbi útvonalak mindegyike gyerekbarát, és kellemes időtöltést nyújt egy-egy hétvégi délutánra, vagy akár egy teljes napra.

A Buda-hegyekben, Biatorbágy közelében

Fotó: Beata Urmos / Shutterstock

1. Biatorbágyi dombvidéktúra – Igazi kaland az örökmozgó gyerekeknek

Ez a 16,9 kilométeres útvonal igazi kaland lehet az örökmozgó gyerekeknek. A homokkő formákról könnyen asszociálhatunk Grand Canyonra vagy a norvég fjordvidékre. Érdemes bőséges elemózsiát vinni a kirándulásra, de ha inkább étteremben ennétek, Biatorbágyon biztosan megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbbet.

2. Ha a túrát és a csodás panorámát egyaránt kedveled: Soproni kilátók

Ha szereted a panorámát, ez a 14,8 kilométeres könnyű túra tökéletes választás számodra. Az útvonal négy kilátót is érint (Sörházdombi, Károly, Várhely és Béke kilátó), a soproni parkerdőben a szép őszi időben akár piknikezhet is a család. A Károly-magaslaton erdei büfé működik és vadászati múzeum várja a látogatókat, a közeli Lővér Hotel és a hozzá tartozó kalandpark pedig csak hab a túratortán.

Kilátás a Sopronban közelében található Sorhazdomb (Sörhegy) kilátótornyából

Fotó: belizar / Shutterstock

3. Írott-kő – Könnyű táv, ami körtúrához ideális

A Dunántúl legmagasabb pontja, az 882 méteren fekvő Írott-kő egy rövid, mindössze 5,4 kilométeres, könnyű útvonalon is elérhető. A festői erdei ösvény lucfenyők, vörösfenyők és jegenyefenyők között vezet a csúcsig. A kilátóból a Kőszegi-hegységre és az osztrák Alpokaljára nyílik csodálatos kilátás. Érdekesség, hogy a torony pontosan a határvonalon helyezkedik el, így akár egyetlen lépéssel Ausztriában lehetsz.