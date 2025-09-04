Hírlevél

kirándulás ősszel

4 hazai túraútvonal, amit gyerekek és idősek is könnyedén teljesíthetnek

Egyesek imádnak megizzadni és hegyeket mászni, a kirándulás azonban nem feltétlenül kell, hogy kimerítő legyen, főleg, ha gyerekekkel vagy idősebb családtagokkal vállalkozunk egy hétvégi túrára. Szerencsére számos olyan túraútvonal van hazánkban, amely könnyedén bejárható, így azoknak sem kell lemondaniuk az erdei sétákról, akik már nem a legfiatalabbak.
kirándulás ősszel

A legkellemesebb időszak a túrázásra a tavasz és az ősz, ekkor a legoptimálisabb a hőmérséklet. Hogy a túra ne legyen se unalmas, sem pedig fizikailag megterhelő, olyan túraútvonalakat gyűjtöttünk össze, amelyek gyerekekkel és idősebbek számára is könnyen teljesíthetők. 

túra
Túraútvonalak a Dera-szurdoknál
Fotó: A great shot of / Shutterstock

Legyen a túra a gyermekkor része

Ha a kicsiket gyerekkoruktól a természet szeretetére tanítod, felnőttként is szívesebben indulnak majd túrázni. Érdemes nekik elmagyarázni az alapvető természetjáró szabályokat: hogyan kell tiszteletteljesen viselkedni az erdőben, miért fontos, hogy ne szemeteljünk, és miért legyen mindig kéznél elegendő víz és néhány falat ennivaló. Az alábbi útvonalak mindegyike gyerekbarát, és kellemes időtöltést nyújt egy-egy hétvégi délutánra, vagy akár egy teljes napra.

Cliffs and hills in the Hungarian countryside in the fall. Fall colors in the forest in the Buda Hills near Biatorbágy, Hungary.
A Buda-hegyekben, Biatorbágy közelében
Fotó: Beata Urmos / Shutterstock

1. Biatorbágyi dombvidéktúra – Igazi kaland az örökmozgó gyerekeknek

Ez a 16,9 kilométeres útvonal igazi kaland lehet az örökmozgó gyerekeknek. A homokkő formákról könnyen asszociálhatunk Grand Canyonra vagy a norvég fjordvidékre. Érdemes bőséges elemózsiát vinni a kirándulásra, de ha inkább étteremben ennétek, Biatorbágyon biztosan megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbbet. 

2. Ha a túrát és a csodás panorámát egyaránt kedveled: Soproni kilátók

Ha szereted a panorámát, ez a 14,8 kilométeres könnyű túra tökéletes választás számodra. Az útvonal négy kilátót is érint (Sörházdombi, Károly, Várhely és Béke kilátó), a soproni parkerdőben a szép őszi időben akár piknikezhet is a család. A Károly-magaslaton erdei büfé működik és vadászati múzeum várja a látogatókat, a közeli Lővér Hotel és a hozzá tartozó kalandpark pedig csak hab a túratortán.

City landscape from the lookout tower in Sorhazdomb (Beer Hill) in Sopron in Western Hungary
Kilátás a  Sopronban közelében található Sorhazdomb (Sörhegy) kilátótornyából
Fotó: belizar / Shutterstock

3. Írott-kő – Könnyű táv, ami körtúrához ideális

A Dunántúl legmagasabb pontja, az 882 méteren fekvő Írott-kő egy rövid, mindössze 5,4 kilométeres, könnyű útvonalon is elérhető. A festői erdei ösvény lucfenyők, vörösfenyők és jegenyefenyők között vezet a csúcsig. A kilátóból a Kőszegi-hegységre és az osztrák Alpokaljára nyílik csodálatos kilátás. Érdekesség, hogy a torony pontosan a határvonalon helyezkedik el, így akár egyetlen lépéssel Ausztriában lehetsz. 

Forest and river in a picturesque gorge in the spring
Túrázók a Dera-szurdoknál
Fotó: Olga Koberidze / Shutterstock

4. Dera-szurdok Pilisszentkereszten –  Túra vízesések és fahidak között

A Dera-szurdok mesebeli hely, amelyet még az idősebbek is könnyedén bejárhatnak. A patak fölött biztonságos fahidak vezetnek, a kijelölt padokon pedig bárki megpihenhet. A mindössze félórás sétával teljesíthető útvonal babakocsival nem járható, de már óvodás kortól izgalmas élményt nyújt a kicsiknek. A kisebb vízesések, sziklák és fahidak garantáltan lekötik a figyelmüket.

A túrázás kellemes és nagyon egészséges kikapcsolódási forma. Azoknak, akik rendszeresen kirándulnak, edzettebbé válhatnak a vázizmaik, javul a tartásuk és egyensúlyérzékük, ráadásul a jellegzetes sportsérülések (izomhúzódás, izomgörcs) is kevésbé veszélyeztetik azokat, akik rendszeresen járják a természetet. Kalandra fel!



 

 

