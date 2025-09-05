Aranyba és vörösbe öltözve: a legszebb hazai arborétumok

Magyarország bővelkedik arborétumokban, ahol nemcsak több száz különleges fafajt fedezhetünk fel, hanem kulturális és történelmi értékekkel is gazdagodhatunk. Az ősz különösen varázslatos időszak ezek felkeresésére: a természet színei ilyenkor a legélénkebbek, a hangulat mesés, és a hőmérséklet is éppen ideális egy sétához. Most bemutatjuk az ország 5 legszebb arborétumát, amelyeket egyszerűen vétek lenne kihagyni!

Szarvasi Arborétum – síró japán pagoda fák

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Szarvasi Arborétum

A Hármas-Körös partján, Békés megyében található az ország egyik legnagyobb arborétuma, pontosabban Szarvas településén, ahol több, mint 1600 cserje- és fafajt fedezhetünk fel, amelyekkel máshol nem találkozhatunk. Ősszel a hatalmas juharfák, nyárfák és tölgyek színes lombkoronája teljesen új ruhába öltöztetik a sétányt. Minden korosztály számára élményt nyújthat, mivel különlegessége, hogy sok családi programmal és állandó kiállításokkal várja a nézelődni vágyókat a botanikai élményeken túl.

Rododendronok virágoznak a Jeli arborétumban

Fotó: berni0004 / Shutterstock

Jeli Arborétum

A Vas megyei Kám község közvetlen szomszédságában fekszik a Jeli Arborétum, ami általában a rododendronvirágzás idején vonzza a látogatókat, azonban ősszel egy teljesen más oldalát láthatjuk, amit szintén érdemes a saját szemünkkel is megnézni. Igazi festői élményt nyújtanak az egzotikus növények, a fenyőfák és a japán juharok színes kavalkádja. Különlegessége, hogy a park nagysága miatt nem lehet pár óra alatt körbejárni, így akár egy egész napot is el lehet tölteni itt, ahol a sétányok mellett olyan növényritkaságokat tekinthetünk meg, amelyek egész évben vonzzák a tekintetet.

Folly Arborétum

Fotó: berni0004 / Shutterstock

Folly Arborétum

A Balaton-felvidék igazi gyöngyszeme a Badacsonyörsben található Folly Arborétum, ami már több mint százéves. Nevét Folly Gyuláról kapta, aki a múlt század elején hozta létre a mediterrán hangulatú kertet, aminek a sorsát azóta is a családja egyengeti. A cédrusok, a ciprusok és a különleges fenyőfák mögül pazar rálátás nyílik a Balatonra, ahol ősszel a szőlőhegyek barna színei egy plusz élményt adnak. Ha pedig valaki kedveli a gasztronómiai túrákat, akkor azoknak igazán kiemelkedő a hely, mivel több étterem és borpince is otthonra lelt az arborétumban.