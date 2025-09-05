Hírlevél

ősz

Aranyba és vörösbe öltözve: a legszebb hazai arborétumok

23 perce
Olvasási idő: 7 perc
A hűvös időszak beköszöntével a természet teljesen átalakul és igazi színkavalkád tárul a szemünk elé. Nincs is jobb időszak felfedezni Magyarország arborétumait, mint ebben a szezonban, amikor a fák és a cserjék egy teljesen másik arcukat mutatják meg.
őszkirándulásarborétum

Magyarország bővelkedik arborétumokban, ahol nemcsak több száz különleges fafajt fedezhetünk fel, hanem kulturális és történelmi értékekkel is gazdagodhatunk. Az ősz különösen varázslatos időszak ezek felkeresésére: a természet színei ilyenkor a legélénkebbek, a hangulat mesés, és a hőmérséklet is éppen ideális egy sétához. Most bemutatjuk az ország 5 legszebb arborétumát, amelyeket egyszerűen vétek lenne kihagyni!

arborétum
Szarvasi Arborétum – síró japán pagoda fák
Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Szarvasi Arborétum

A Hármas-Körös partján, Békés megyében található az ország egyik legnagyobb arborétuma, pontosabban Szarvas településén, ahol több, mint 1600 cserje- és fafajt fedezhetünk fel, amelyekkel máshol nem találkozhatunk. Ősszel a hatalmas juharfák, nyárfák és tölgyek színes lombkoronája teljesen új ruhába öltöztetik a sétányt. Minden korosztály számára élményt nyújthat, mivel különlegessége, hogy sok családi programmal és állandó kiállításokkal várja a nézelődni vágyókat a botanikai élményeken túl.

Rododendrons blossom in an hungarian Country garden forest in Jeli arboretum botanical garden
Rododendronok virágoznak a Jeli arborétumban
Fotó: berni0004 / Shutterstock

Jeli Arborétum

A Vas megyei Kám község közvetlen szomszédságában fekszik a Jeli Arborétum, ami általában a rododendronvirágzás idején vonzza a látogatókat, azonban ősszel egy teljesen más oldalát láthatjuk, amit szintén érdemes a saját szemünkkel is megnézni. Igazi festői élményt nyújtanak az egzotikus növények, a fenyőfák és a japán juharok színes kavalkádja. Különlegessége, hogy a park nagysága miatt nem lehet pár óra alatt körbejárni, így akár egy egész napot is el lehet tölteni itt, ahol a sétányok mellett olyan növényritkaságokat tekinthetünk meg, amelyek egész évben vonzzák a tekintetet. 

Folly arboretum at Lake Balaton in Badacsonyörs on a sunny winter day
Folly Arborétum
Fotó: berni0004 / Shutterstock

Folly Arborétum

A Balaton-felvidék igazi gyöngyszeme a Badacsonyörsben található Folly Arborétum, ami már több mint százéves. Nevét Folly Gyuláról kapta, aki a múlt század elején hozta létre a mediterrán hangulatú kertet, aminek a sorsát azóta is a családja egyengeti. A cédrusok, a ciprusok és a különleges fenyőfák mögül pazar rálátás nyílik a Balatonra, ahol ősszel a szőlőhegyek barna színei egy plusz élményt adnak. Ha pedig valaki kedveli a gasztronómiai túrákat, akkor azoknak igazán kiemelkedő a hely, mivel több étterem és borpince is otthonra lelt az arborétumban.

Nestled in Szombathely, Kamoni Arboretum is a verdant oasis that offers a serene escape from the hustle and bustle of city life.
Kámoni Arborétum
Fotó: Angelus.H / Shutterstock

Kámoni Arborétum

A Nyugat-Dunántúl egyedülálló botanikai gyűjteménye a Szombathely területén található Kámoni Arborétum, ahol közel 3000 növényfaj él. Ősszel többnyire a lombhullató tölgyek, a díszfák és a japán juharok teszik színesebbé a látképet, de ezek mellett a parkot patakok és tavak hálózzák be, amelyek extrán különlegessé teszik a helyet. A nyugodt, csendes környezet ideális lehet azoknak, akik sétálni szeretnének, elmerülni a természetben vagy csak lőni pár fotót.

Tiszakürti Arborétum

Tiszakürt községben, Jász-Nagykun-Szolnok megyében különleges hangulatával vonzza az érdeklődőket a Tiszakürti Arborétum. Jellemzően hatalmas kőrisek, hársak és tölgyek nőtték be az egész területet, de emellett gazdag állatvilággal is büszkélkedhet: mókusok, énekesmadarak és ritka rovarfajok teszik még élőbbé a kertet. Könnyen bejárható, így bátran ajánljuk kisgyermekes családoknak is.

 

