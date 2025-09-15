Az utóbbi években egyre népszerűbb úti célok lettek Ázsia ismert városai, mint Tokió, Hongkong és Szöul, amelyeknek kultúrájáról már rengeteg filmből és sorozatból tájékozódhattunk. Most azonban olyan városokat hoztunk el, amik eddig rejtve maradtak az európai emberek szeme elől és amik épp olyan felejthetetlen élménnyel és szépséggel rendelkeznek, mint felkapottabb társaik.

Tokión túl: Ázsia kevésbé ismert városai, amiket érdemes felfedezni

Fotó: Efired / Shutterstock

Ázsiai bakancslista, ahová még ma el szeretnél jutni:

Kuala Lumpur, Malajzia

Ha ázsiai utazásról van szó, akkor a legtöbb esetben Malajzia kikerül a látótérből, pedig a fővárosa, Kuala Lumpur Délkelet-Ázsia igazi olvasztótégelye, ahol több ország kultúrájával és gasztronómiájával találkozhatunk az utcákat járva. Azt szokták ajánlani, hogy az időjárás miatt tavasz és ősz között látogassuk meg a maláj várost, de januárban egy hatalmas ünnepség veszi ott kezdetét, amit szintén vétek lenne kihagyni: a Thaipusam fesztivál ekkor kerül megrendezésre, aminek keretein belül a hívők a városban található barlangtemplomig zarándokolnak. Akiket vonzanak a keleti vallások, mindenképp írják fel a bakancslistájukra ezt a helyet is, mert rengeteg templom és múzeum épült e köré, illetve a Batu-barlang a mai napig szenthely a hinduk számára, amit majdnem 300 lépcsőfok megmászásával érhetnek el.

Puszan, Dél-Korea

Dél-Korea második legnagyobb városa, Puszan, egy igazi metropolisz, ami a Keleti-tenger partján épült és ami a koreaiak számára kedvelt nyaralási úti cél. Ha valaki az igazi ázsiai nagyvárosi élményre vágyik, akkor ez a hely lehet a legjobb választás, mivel a modern kultúra mellett rengeteg halpiaccal, utcai ételárusokkal és bolttal találkozhatunk, amelyek hozzák az igazi autentikus kalandokat, ahogy a múlt a jelennel keveredik. Puszanban van Gamcheon falu is, ami a hegyoldalban épült és rengeteg kisebb színes ház tarkítja, amit egy a koreai háborúból menekült vallási csoport telepített be.

Hoi An, Vietnám

Vietnám már nem is annyira elérhetetlen úti cél, azonban a legtöbben egyből Saigon városát látogatják meg, ami sajnos már nem feltétlen hozza az autentikus élményt a rengeteg turista miatt. Hoi An városa még nem annyira felkapott, pedig hatalmas hiba lenne kihagyni, hiszen az óvárosa régen kikötőként funkcionált és az UNESCO világörökség része lett. Ugyan a kikötőjellege ma már nem észrevehető, de az árusok és az épületek idézik az emlékét. Utcáin sétálva rengeteg színes lampion jön velünk szembe, amit eddig maximum képeken láthattunk és amelyek képesek még autentikusabbá tenni a régi vietnámi épületeket.